Судьба нового главы Тарбагатайского района решилась на сессии райсовета депутатов
Накануне, 30 августа, на сессии райсовета депутатов был определён новый глава Тарбагатайского района Бурятии. За Владимира Смолина отдали свой голос 14 народных избранников, за его соперника Эрдэма Биликтуева - 0. Об этом сообщили «Байкал-Daily» в районном совете депутатов.
Решение о назначении Смолина главой вступит в силу со дня опубликования в районной газете – 2 сентября.
Василий Смолин является на сегодня исполняющим обязанности главы Тарбагатайского района. Общий трудовой стаж у него составляет 21 год, 19 лет и 8 месяцев из которых он работал на государственной или муниципальной службе, 2 года 5 месяцев - руководителем организации. Ранее Смолин являлся замминистра экономики Бурятии, он ушёл с должности год назад.
Эрдэм Биликтуев трудится генеральным директором ООО «Первая компания», основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права. Согласно анкете, Биликтуев трудился на государственной или муниципальной службе 5 лет и 7 месяцев, руководителем организации – 5 лет. Общий трудовой стаж составляет 19 лет. В своей анкете он указал, что основными проблемами, в решении которых принимал участие были: реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на период 2006-2015 гг.», реализация РЦП «Развитие физической культуры и спорта в Бурятии» на период 2012-2015 гг., строительство спортивных центров, спортплощадок в Бурятии, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: «Сельские игры», «Сурхарбан», «Алтаргана», «Лыжня России», «Кросс нации» и др.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлый глава Тарбагатайского района Светлана Шабаршова досрочно покинула пост в июле.
Тарбагатайский район отказался от всенародных выборов главы в 2019 году. Теперь глав назначают по конкурсу, а вопрос отдан на откуп депутатам райсовета.
С главой Тарбагатайского района Бурятии определились единогласно
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