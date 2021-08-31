 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 августа

30 августа

Популярное

С главой Тарбагатайского района Бурятии определились единогласно

С главой Тарбагатайского района Бурятии определились единогласно
Власть, 
Судьба нового главы Тарбагатайского района решилась на сессии райсовета депутатов

Накануне, 30 августа, на сессии райсовета депутатов был определён новый глава Тарбагатайского района Бурятии. За Владимира Смолина отдали свой голос 14 народных избранников, за его соперника Эрдэма Биликтуева - 0. Об этом сообщили «Байкал-Daily» в районном совете депутатов.

Решение о назначении Смолина главой вступит в силу со дня опубликования в районной газете – 2 сентября.

Василий Смолин является на сегодня исполняющим обязанности главы Тарбагатайского района. Общий трудовой стаж у него составляет 21 год, 19 лет и 8 месяцев из которых он работал на государственной или муниципальной службе, 2 года 5 месяцев - руководителем организации. Ранее Смолин являлся замминистра экономики Бурятии, он ушёл с должности год назад.

Эрдэм Биликтуев трудится генеральным директором ООО «Первая компания», основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права. Согласно анкете, Биликтуев трудился на государственной или муниципальной службе 5 лет и 7 месяцев, руководителем организации – 5 лет. Общий трудовой стаж составляет 19 лет. В своей анкете он указал, что основными проблемами, в решении которых принимал участие были: реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на период 2006-2015 гг.», реализация РЦП «Развитие физической культуры и спорта в Бурятии» на период 2012-2015 гг., строительство спортивных центров, спортплощадок в Бурятии, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: «Сельские игры», «Сурхарбан», «Алтаргана», «Лыжня России», «Кросс нации» и др.

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлый глава Тарбагатайского района Светлана Шабаршова досрочно покинула пост в июле.

Тарбагатайский район отказался от всенародных выборов главы в 2019 году. Теперь глав назначают по конкурсу, а вопрос отдан на откуп депутатам райсовета.
главы районов Тарбагатайский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

С главой Тарбагатайского района Бурятии определились единогласно
С главой Тарбагатайского района Бурятии определились единогласно
Власть, 31.08.2021
Судьба нового главы Тарбагатайского района решилась на сессии райсовета депутатов
Глава Бурятии осмотрел подтопленные территории в Кяхтинском районе
Глава Бурятии осмотрел подтопленные территории в Кяхтинском районе
Власть, 30.08.2021
До наступления холодов важно просушить дома
Начальник УФСИН по Бурятии: «Для республики я человек не новый»
Начальник УФСИН по Бурятии: «Для республики я человек не новый»
Власть, 30.08.2021
Сергей Кудрявцев дал первую пресс-конференцию после назначения руководителем УФСИН
Глава Бурятии отказался от подарка родителей малышки Адисы
Глава Бурятии отказался от подарка родителей малышки Адисы
Власть, 30.08.2021
Алексей Цыденов отметил, что это «ставит его в неловкое положение»
Глава Бурятии выехал в Селенгинский район
Глава Бурятии выехал в Селенгинский район
Власть, 30.08.2021
Алексей Цыденов посетит село, два посёлка и Гусиноозёрск
Главный санврач Бурятии: «Ситуация ещё остаётся хрупкой»
Главный санврач Бурятии: «Ситуация ещё остаётся хрупкой»
Власть, 30.08.2021
В Бурятии пытаются достигнуть нужной иммунной прослойки
Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление
Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление
Власть, 30.08.2021
Причиной прокурорского вмешательства стал заросший травой город 
Верховный суд Бурятии займётся Баиром Жамбаловым
Верховный суд Бурятии займётся Баиром Жамбаловым
Власть, 27.08.2021
Апелляции по громкому делу Жамбалова подали все стороны  
Глава Бурятии пообещал ремонт в 136 школах
Глава Бурятии пообещал ремонт в 136 школах
Власть, 26.08.2021
Алексей Цыденов рассказал подписчикам об итогах заседания Госсовета по образованию
Зампред правительства Бурятии во время проверки стройки не нашёл рабочих
Зампред правительства Бурятии во время проверки стройки не нашёл рабочих
Власть, 25.08.2021
Евгений Луковников потребовал, чтобы работы начинались спозаранку  
Заммэра Улан-Удэ рассказал, как приютил бездомную собаку
Заммэра Улан-Удэ рассказал, как приютил бездомную собаку
Власть, 25.08.2021
По словам Сергея Гашева, агрессивная овчарка превратилась в «добрейшее существо»
Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры
Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, 25.08.2021
Сотрудники прокуратуры вскрыли множество нарушений в преддверии отопительного сезона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^