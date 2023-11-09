В районе Бурятии повторно устроят слушания о выборах главы

Через две недели, 24 ноября, совет депутатов Тарбагатайского района Бурятии соберётся на сессию. На ней рассмотрят вопрос о внесении изменений в устав муниципального образования по способу избрания главы и о назначении публичных слушаний по этому поводу, отмечает «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Как пояснила председатель райсовета Елена Бродникова, вся процедура, касающаяся изменений в устав, в том числе – сбор заявлений, проводится заново.
В конце октября слушания сорвались из-за лжеминирования. Тогда в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил анонимный звонок – неизвестный сообщил о якобы заложенных бомбах сразу в четырёх зданиях. Речь шла о школе, районной и сельской администрациях и местном доме культуре.
В итоге там ничего не нашли. Однако людей пришлось эвакуировать. Из-за этого отменили публичное обсуждение по внесению изменений и дополнений в устав Тарбагатайского района, касающихся выборов главы МО. Их решили сделать прямыми – чтобы жители сами решали, кто будет руководить районом.
В итоге там ничего не нашли. Однако людей пришлось эвакуировать. Из-за этого отменили публичное обсуждение по внесению изменений и дополнений в устав Тарбагатайского района, касающихся выборов главы МО. Их решили сделать прямыми – чтобы жители сами решали, кто будет руководить районом.