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В районе Бурятии повторно устроят слушания о выборах главы

В районе Бурятии повторно устроят слушания о выборах главы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они сорвались из-за лжеминирования

Через две недели, 24 ноября, совет депутатов Тарбагатайского района Бурятии соберётся на сессию. На ней рассмотрят вопрос о внесении изменений в устав муниципального образования по способу избрания главы и о назначении публичных слушаний по этому поводу, отмечает «Тарбагатай-инфо. 24/7». 

Как пояснила председатель райсовета Елена Бродникова, вся процедура, касающаяся изменений в устав, в том числе – сбор заявлений, проводится заново.

В конце октября слушания сорвались из-за лжеминирования. Тогда в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил анонимный звонок – неизвестный сообщил о якобы заложенных бомбах сразу в четырёх зданиях. Речь шла о школе, районной и сельской администрациях и местном доме культуре.

В итоге там ничего не нашли. Однако людей пришлось эвакуировать. Из-за этого отменили публичное обсуждение по внесению изменений и дополнений в устав Тарбагатайского района, касающихся выборов главы МО. Их решили сделать прямыми – чтобы жители сами решали, кто будет руководить районом. 
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