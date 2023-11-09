В районе Бурятии повторно устроят слушания о выборах главы



Через две недели, 24 ноября, совет депутатов Тарбагатайского района Бурятии соберётся на сессию. На ней рассмотрят вопрос о внесении изменений в устав муниципального образования по способу избрания главы и о назначении публичных слушаний по этому поводу, отмечает «Тарбагатай-инфо. 24/7».



Как пояснила председатель райсовета Елена Бродникова, вся процедура, касающаяся изменений в устав, в том числе – сбор заявлений, проводится заново.



