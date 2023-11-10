Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят

Её дату пока не называют

Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина будут объединены в 2023 году. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет совмещённый формат», – цитирует Пескова РИА Новости.

Говоря о дате проведения мероприятия, пресс-секретарь президента сказал, что она уже определена. Кремль своевременно её назовет.

«Решение об объединении форматов прямой линии и большой пресс-конференции президента свидетельствует о тщательной подготовке администраторов к плотной повестке работы Путина в декабре, - такое мнение высказал в своём телеграм-канале политолог Алексей Чеснаков. - Технологически решение выглядит как эффективное. Чрезмерное разнообразие больших форматов (ведь ещё предстоят и съезд ЕР, и традиционные предновогодние мероприятия) могло бы перенасытить эмоциональный и смысловой политический фон».

«Байкал-Daily» писал, что прямые линии президента России и его пресс-конференции не раз помогали решать проблемы Бурятии.

Во время прямой линии с Владимиром Путиным в 2021 году в эфир прорвался вопрос от жителей посёлка Селенгинск по поводу огромной и часто тлеющей свалки. Местные жители просили спасти их от экологической катастрофы. Выслушав проблему, Путин дал обещание: «Что касается тех свалок, о которых вы сейчас упомянули, постараемся всё это пометить для себя и соответствующим образом отреагировать вместе с властями».

В 2013 году корреспондент «Информ Полиса» Аревик Сафарян обратила внимание президента на проблему с банкротством Селенгинского ЦКК. Собственник предприятия принял решение о его закрытии, что в числе прочих проблем грозило прекращением работы котельной, обеспечивающей теплом весь посёлок. После вмешательства Владимира Путина Селенгинский ЦКК был спасён и сейчас благополучно работает, до сих пор обеспечивая теплом и работой 14 тысяч жителей Селенгинска.

В 2017 году журналист телеканала «Ариг Ус» Саржана Мэрдыгеева на медиафоруме ОНФ попросила Владимира Путина о строительстве ледовой арены для круглогодичных занятий хоккеем и фигурным катанием. В 2019 году строительство Ледовой арены в Улан-Удэ началось.



В том же году уже на традиционной пресс-конференции сразу два журналиста задали вопросы президенту. Илья Кошлюнов рассказал о проблемах местных жителей, которые возникли из-за запрета на вылов омуля. А корреспондент телекомпании «Тивиком» Юлия Пермякова обратила внимание Владимира Путина на ограничения, связанные с водоохранной зоной. Кроме того, журналистка пожаловалась на проблему загруженности дорог в городе Улан-Удэ и попросила помощи в строительстве третьего моста через Уду.



Строящийся по распоряжению Путина мост в итоге введут в эксплуатацию в 2024 году.