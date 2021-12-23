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Два журналиста из Бурятии попытаются задать вопросы Путину

Два журналиста из Бурятии попытаются задать вопросы Путину
Власть, 
Стало известно, кто из Бурятии попал на ежегодную пресс-конференцию президента

В четверг, 23 декабря, пройдёт традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой журналисты со всей страны смогут задать вопросы главе государства. В этот раз из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, количество участников было сильно сокращено. Тем не менее Бурятию на пресс-конференции представят два журналиста, сообщили в правительстве республики.

На встречу с президентом России поедут корреспонденты телеканала «Тивиком» Ася Касьянова и телекомпании «Буряад ТВ» Баярма Раднаева.

На пресс-конференциях главы государства бурятские журналисты всегда задавали острые и злободневные вопросы, по которым в итоге принимались действительно важные решения.

В 2013 году корреспондент «Информ Полиса» Аревик Сафарян обратила внимание президента на проблему с банкротством Селенгинского ЦКК. Собственник предприятия принял решение о его закрытии, что в числе прочих проблем грозило прекращением работы котельной, обеспечивающей теплом весь поселок. После вмешательства Владимира Путина Селенгинский ЦКК был спасен и сейчас благополучно работает, до сих пор обеспечивая теплом и работой 14 тысяч жителей Селенгинска.

В 2017 году журналист телеканала «Ариг Ус» Саржана Мэрдыгеева на медиафоруме ОНФ попросила Владимира Путина о строительстве ледовой арены для круглогодичных занятий хоккеем и фигурным катанием. В 2019 году строительство Ледовой арены в Улан-Удэ началось и уже близится к завершению.

В том же году уже на традиционной пресс-конференции сразу два журналиста задали вопросы президенту. Илья Кошлюнов рассказал о проблемах местных жителей, которые возникли из-за запрета на вылов омуля. А корреспондент телекомпании «Тивиком» Юлия Пермякова обратила внимание Владимира Путина на ограничения, связанные с водоохранной зоной. Кроме того, журналистка пожаловалась на проблему загруженности дорог в городе Улан-Удэ и попросила помощи в строительстве третьего моста через Уду. И глава государства пообещал решить её. Как показало время, президент сдержал своё слово — мост уже строится. Сдать его обещают раньше срока — уже в 2023 году.


Путин СМИ

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