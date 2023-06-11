В Бурятии на форуме «Время надёжных» предложили изменить федеральное законодательство

Полномочия нынешнего созыва Народного Хурала истекают уже через несколько месяцев. Новых депутатов жители будут выбирать в Единый день голосования, назначенный на 10 сентября.
За места в парламенте республики будут бороться, в том числе, партии, чьи фракции представлены в Хурале. Это Справедливая Россия - За Правду, ЛДПР, КПРФ. А также самая многочисленная – «Единая Россия», которая вчера провела форум «Время надёжных».
На форуме действовало шесть тематических площадок. Одна из них называлась «Что необходимо улучшить в господдержке малого и среднего бизнеса?».
- На площадке мы рассматривали меры поддержки малого и среднего бизнеса, направленные на его поддержку и развитие. В обсуждении принимали участие и предприниматели, и министерство промышленности и торговли, и зампред правительства по экономическим вопросам Екатерина Кочетова, - рассказала победитель недавнего предварительного голосования «Единой России» Долгор Норбоева.
По её словам, одно из основных предложений касается страховых взносов, которые платят предприниматели за своих работников. Сегодня объёмы этих взносов никак не сказываются на самих предпринимателях, из-за чего многие из них уходят в тень.
- Если сделать так, чтобы хотя бы 1% от этих взносов перечислялся на накопительный пенсионный счет, то это могло бы создать какую-то мотивацию для предпринимателей нанимать больше людей и выходить из тени, - пояснила Долгор Норбоева. - Для этого необходимо менять федеральное законодательство. И мы хотим предложить Народному Хуралу выйти с законодательной инициативой, чтобы на уровне федерации внести соответствующие поправки.
Участники ещё одной площадки отвечали на вопросы «Как будут дальше развиваться города Бурятии? Что такое Мастер-план?». По словам победителя предварительного голосования Александра Красовского, мастер-план развития Улан-Удэ, утверждённый недавно президентом страны, - это хороший шанс для столицы Бурятии.
- Я житель Сотниково. И наш посёлок, поскольку он пригородный, тоже попал в мастер-план развития Улан-Удэ. Мы сейчас разрабатываем проект модульного комплекса, в который войдет культурно-досуговый центр, заведения и так далее. Плюс – развитие прилегающей территории, - сказал он. - Поэтому данная площадка для меня очень важна, ведь это шанс лучше разобраться в том, каким образом будет происходить реализация мастер-плана, чтобы применить это знание на благо своего поселка. Потому что, когда мы начали работать по проекту в Сотниково, возникли определенные нюансы.
Кроме того, ряд рекомендаций и решений был принят и на других тематических площадках.
- Главная цель – это сегодня идти к людям, и людям первым рассказывать, что получилось и над чем работаем, - рассказал по итогам форума лидер бурятского отделения «Единой России» Алексей Цыденов. - Не всё можно реализовать. Но нужно донести до людей нашу готовность и настрой, что мы не прячемся от проблем. К людям идти с открытым лицом и честными заявлениями – что можем сделать, что не можем, и получать от людей обратную связь. И сегодня у нас задача - сформировать командный настрой на открытость, на честность, на ответственность и на интенсивную работу.
Напомним, что 8 июня Народный Хурал официально объявил дату выборов. Они пройдут 10 сентября 2023 года. «Единая Россия» будет конкурировать с другими политическими партиями республики: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые Люди».