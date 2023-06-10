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В Бурятии на форуме «Время надёжных» обсудили итоги и перспективы развития республики

В Бурятии на форуме «Время надёжных» обсудили итоги и перспективы развития республики
Власть, 
«Единая Россия» собрала в одном месте нынешних депутатов Хурала и потенциальных кандидатов

Как известно, полномочия депутатов Хурала нынешнего созыва истекают в сентябре этого года. И партии, имеющие свои фракции в парламенте республики, будут конкурировать между собой на грядущих выборах. Среди них - ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия - За Правду. И самая многочисленная в Хурале – «Единая Россия», которая сегодня организовала форум «Время надёжных».

В форуме участвуют члены и сторонники «Единой России». Причём, как действующие депутаты Народного Хурала, так и потенциальные кандидаты, которые победили на недавнем партийном предварительном голосовании.

В начале мероприятия Секретарь бурятского отделения «Единой России» Алексей Цыденов, в частности, заявил:

- За это время произошло много событий – в Российской Федерации начали реализацию национальных проектов, Бурятия присоединилась к Дальневосточному федеральному округу, мир пережил пандемию коронавируса, и, наконец, в феврале прошлого года все регионы страны встали на защиту России и её границ в ходе специальной военной операции на Украине, - сказал Алексей Цыденов. - Первоочередной нашей задачей в настоящее время является оказание помощи нашим военнослужащим и добровольцам, находящимся на Украине. И здесь я хочу поблагодарить всех наших активистов и неравнодушных граждан, жён, матерей, сестёр, братьев, детей наших военнослужащих и мобилизованных, всех, кто отправляет на фронт необходимое снаряжение, технику, медикаменты, кто своими силами изготавливает экипировку, предметы быта и многое другое для наших бойцов.

Всего в рамках форума работает шесть тематических площадок - «Точки роста на селе. Сельское хозяйство и туризм в Бурятии», «Проблемы медицины и пути их решения», «Как и чем помочь Защитникам Отечества и их семьям?», «Как помочь молодёжи реализовать себя?», «Как будут дальше развиваться города Бурятии? Что такое Мастер-план?», «Что необходимо улучшить в господдержке малого и среднего бизнеса?».

Как сообщают организаторы, цель мероприятия – выработать для властей Бурятии основные направления и приоритеты работы на местах на ближайшие годы. По итогам работы форума пройдёт обсуждение решений рабочих секций, на основе которых будут определены новые решения по управлению хозяйством и различными сферами жизнедеятельности республики.

Напомним, что 8 июня Народный Хурал официально объявил дату выборов. Они пройдут 10 сентября 2023 года. «Единая Россия» будет конкурировать с другими политическими партиями республики: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые Люди».

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