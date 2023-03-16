Алексею Цыденову исполнилось 47 лет
Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня празднует свой 47-й день рождения. Он появился на свет 16 марта 1976 года в городе Петровск-Забайкальский в семье потомственных железнодорожников.
Жители и уроженцы республики с самого утра поздравляют Алексея Цыденова местных в новостных пабликах. Руководителю региона желают здоровья, успехов, бодрости и сил. На его официальных страницах в соцсетях пока нет никаких публикаций по этому поводу.
Цыденов встречает в Бурятии уже свой седьмой день рождения. Впервые это произошло в 2017 году, когда он только приехал в республику после добровольной отставки Вячеслава Наговицына и на тот момент находился в статусе временно исполняющего обязанности.
В 2018-м главу поздравили учащиеся колледжа искусств имени П. И. Чайковского – начинающие музыканты специально для него записали видео на мотив песни «Happy birthday to you». Несмотря на праздник, весь день у Алексея Цыденова был расписан буквально по минутам. Он занимался текущими рабочими вопросами и успел встретиться с популярными улан-удэскими блогерами в одной из кофеен в центре города.
Имениннику подарили необычный торт чёрного цвета, сделали несколько совместных селфи и дали полезные советы по раскрутке аккаунта в соцсетях. Позже Алексей Цыденов разместил там фото ещё одного тортика – в виде раскрытой книги с гербом Бурятии, изготовленного, судя по всему, из мастики.
16 марта 2019-го глава РБ отмечал своё 43-летие на фестивале «Байкальская миля» (6+). Праздничный торт был и в 2020-м. В 2021-м в день рождения он пообщался с представителями СМИ – подвёл экономические итоги года и рассказал о поддержке бизнеса. А журналисты вручили руководителю республики фигуру дракона.
Глава Бурятии отмечает день рождения
Власть, Фото:
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