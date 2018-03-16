Блогеры Бурятии подарили Алексею Цыденову чёрный торт (видео)

Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня празднует 42-й день рождения.
Как сообщал «Байкал-Daily», с самого утра на странице главы в Facebook активно оставляют благопожелания журналисты, общественники, бизнесмены и другие пользователи.
А сегодня у руководителя региона состоялась встреча с блогерами, на которой ему презентовали чёрный торт. На встрече были такие персоны, как лидер КВН Чингис Болотов, известный шеф-повар Андрей Малханов, Ира Геранина, Анна Чемусова, модель Виктория Дашиева, Валерий Скосырский и другие.
Судя по видео, публикуемыми блогерами на страничках, они волновались перед встречей с главой республики и с нетерпением ждали его в кафе. Впрочем, встреча прошла в непринуждённой обстановке – Алексей Цыденов шутил, делал селфи с медийными персонами и разрезал врученный им чёрный торт с ягодами от предпринимательницы Ритты Холиной.
Видео со страницы Анны Чемусовой
Блогеры также рассказали главе Бурятии о «премудростях» социальных сетей и о секретах популярности.
Алексей Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровске-Забайкальском Читинской области (ныне Забайкальский край). Был назначен врио главы Бурятии 7 февраля прошлого года после досрочного ухода с поста Вячеслава Наговицына. Перед этим трудился замминистра транспорта России. В прошлом году впервые встретил день рождения в Бурятии.
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