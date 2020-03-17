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«Получил от вас положительный заряд»: Глава Бурятии поблагодарил жителей за поздравления

«Получил от вас положительный заряд»: Глава Бурятии поблагодарил жителей за поздравления
Общество,  Фото:instagram.com
Накануне у Алексея Цыденова был день рождения

Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Цыденов накануне отмечал день рождения. Главе Бурятии исполнилось 44. Вчера жители республики активно поздравляли его с днём рождения в социальных сетях.

Позже Алексей Цыденов на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором поблагодарил всех за поздравления.

- Уважаемые земляки, дорогие друзья! Получил от вас большое количество теплых поздравлений с днём рождения. В постах и в комментариях под ними много добрых пожеланий! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! На самом деле очень приятно! Получил от вас дополнительный положительный заряд на активную работу и на совместное движение вперед для развития нашей Бурятии. Искреннее спасибо вам всем за поддержку! – написал глава региона.

Также он опубликовал здесь фото праздничного торта. 

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