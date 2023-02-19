Первый зампред правительства Бурятии рассказал о зарплатах и рынке труда

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Бюджетникам проиндексируют зарплату



Тему формирования бюджета и индексации заработных плат поднял на завершающем прямом эфире проекта «Разговор с правительством первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин. Большинство вопросов заданных в прямом эфире касались повышения зарплат и рынка труда в республике.



Так, первым вопросом, заданным Всеволоду Мухину стал вопрос о дисбалансе рынка труда. Зрителей волновал большой уровень безработицы в Бурятии, несмотря на большое количество вакансий, в том числе от градообразующих предприятий республики.



- В этом вопросе нельзя оценивать всё одной системой, оценивать нужно по городу, сельской местности, населённым пунктам с крупными предприятиями. Во всех этих агломерациях ситуация складывается самым разным образом. И эта та самая ситуация, когда наши учреждения среднего специального образования не всегда способны отвечать этим потребностям. И здесь мы не стоим на месте, вопросы решаются на самом высоком уровне, Алексеем Самбуевичем (Цыденовым, глава Бурятии – ред.) принята программа по модернизации системы СПО, нам предстоит оптимизация маттехбазы, нам предстоит её сутевым образом наполнить, чтобы отвечать интересам экономики. Отмечаем сейчас некий дисбаланс между учебными учреждениями сотрудниками и работодателями - рассказал Всеволод Мухин.



Первый зампред правительства подчеркнул, что на сегодняшний день в рамках плана по увеличению занятости населения на постоянной основе прорабатывается вопрос повышения заработных плат.



- Вместе с тем мы должны решать вопросы сами, от граждан также нужна активная позиция, где-то пройти переподготовку, где-то заново найти свой путь, не всегда и не все на это готовы. Есть такой фактор, и особенно в городе он очень существенен. Но тем не менее работу продолжаем, большая работа ведётся не только по рабочим кадрам, по медицинским и образовательным также – постоянно увеличиваем целевой набор, не хватает даже площадей, будем приспосабливать бывшее здание банка на улице Лимонова под медицинский колледж, планируется выпускать 300 высококвалифицированных кадров в год, - добавил Мухин.



Что касается трудойстройства на селе, то здесь возникает диспропорция «3 тысячи безработных и 13 тысяч вакансий», поскольку эти вакансии предлагаются не по месту жительства, а в крупных городах и населённых пунктах.



- Поэтому мы на селе стремимся увеличивать благоустройство, реализуется программа «Развитие сельских территорий», есть программы и по временной занятости и общественной работе. Но, я понимаю, что людям всё-таки нужна постоянная работа. Поэтому мы запустили программу социального контракта, - рассказал Всеволод Мухин.



Также от жителей республики поступил вопрос, касающийся повышения заработных плат работникам бюджетной сферы.



- Что касается тех граждан, которые получают заработные платы на уровне МРОТ, с 1 января принято решение, предусматривающее рост на 6,3% . И для прочей категории бюджетников с 1 октября было повышение на 4%. Но мы понимаем, что в прошлом году инфляция была гораздо выше, поэтому по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова было принято решение с 1 января проиндексировать заработные платы на 4,8%. С 1 октября планируется индексация заработной платы на 6,1%, - отметил Всеволод Мухин.



