Мэр и его коллеги примерили образы знаменитой гайдаевской тройки
Олег Боровский, мэр города Саянск в Иркутской области, необычно поддержал празднование 100-летия со дня рождения кинорежиссёра Леонида Гайдая.
Мэр и ещё два сотрудника администрации города предстали в образах Труса, Балбеса и Бывалого. Олег Боровский переоделся в Бывалого.
100-летие со дня рождения Леонида Гайдая в Иркутской области будут отмечать в этом году с размахом.
- Да, Леонид Иович не родился на иркутской земле, но именно здесь он учился в школе, отсюда ушёл на фронт, потом здесь же окончил театральную студию и работал актёром. Именно поэтому для всей области так значим его вековой юбилей. Учитывая большую зрительскую любовь и внимание к творчеству Леонида Иовича, уверен, что празднование юбилея пройдет и за пределами нашего региона и Амурской области, где он родился, - говорил ранее губернатор Игорь Кобзев.
Как сообщал «Байкал-Dailу», мэр Саянска не раз перевоплощался в различных персонажей в честь праздников. Так, последнюю планёрку 2022 года он провёл в костюме Деда Мороза.
Летом пришёл на празднование Дня города в костюме царя Салтана.
- Это было сказочное шествие. Выбрали так. У нас были на фестивале и дядьки Черноморы, богатыри, кого только не было. В Саянске на День города всегда проходят костюмированные шествия. Я был и капитаном, и подсолнухом, и снеговиком, и Дедом Морозом. А реакция на образ тех, кто не живет в городе, меня вообще не волнует, горожане меня приняли, поняли. Праздник удался, всем было весело, все шутили, - прокомментировал он «Газете.Ру» свой образ.
Мэр Саянска перевоплотился в Бывалого
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