Мэр Саянска нарядился на День города царём Салтаном









В комментариях горожане поблагодарили его за праздник и отметили, что костюм красивый. Многие подумали, что Олег Боровский был в образе Ивана Грозного из советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (6+): «Замечательный костюм, и очень здорово Вам подходит», «Царь нашего города Саянска», «Олег Валерьевич, костюм супер! Идея праздника замечательная! Ещё раз большое спасибо за вашу заботу о городе и о нас- жителях Саянска», «Классно, похож очень!».



День города завершился праздничным концертом от местных творческих коллективов и российской группы «Челси». Мероприятие, судя по всему, нисколько не омрачил субботний дождь.

В комментариях горожане поблагодарили его за праздник и отметили, что костюм красивый. Многие подумали, что Олег Боровский был в образе Ивана Грозного из советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (6+): «Замечательный костюм, и очень здорово Вам подходит», «Царь нашего города Саянска», «Олег Валерьевич, костюм супер! Идея праздника замечательная! Ещё раз большое спасибо за вашу заботу о городе и о нас- жителях Саянска», «Классно, похож очень!».День города завершился праздничным концертом от местных творческих коллективов и российской группы «Челси». Мероприятие, судя по всему, нисколько не омрачил субботний дождь.

В субботу, 13 августа, город Саянск в Иркутской области отметил 52-й день рождения.Темой Дня города стали мотивы русских сказок. Горожане нарядились в яркие наряды богатырей, золотых рыбок, Бабы Яги и других персонажей.Не остался в стороне мэр города Олег Боровский, который присоединился к сказочному карнавалу. Он облачился в костюм царя Салтана.- Я был в костюме царя Салтана. Похож? Как вам костюм? – поинтересовался градоначальник в своём телеграм-канале.