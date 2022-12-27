В Иркутской области мэр провёл планёрку в костюме Деда Мороза

В администрации города это была последняя в 2022 году планёрка
В Иркутской области мэр Саянска Олег Боровский провёл планёрку в городской администрации в костюме Деда Мороза. Фотографиями он поделился в своём Telegram-канале.
- В предновогодней атмосфере на позитивной ноте прошла крайняя планерка этого года с руководителями структурных подразделений муниципалитета. Обсудили итоги 2022 года и планы на 2023. Год был насыщенным, многое получилось, что-то, к сожалению, нет, но хорошего было все-таки больше. Будем надеяться, что 2023 год будет более интересным и содержательным, - отметил Олег Боровский.
Мэр пожелал горожанам новогоднего настроения, а своих подчинённых призвал не расслабляться в праздничные дни.
Олег Боровский ранее появлялся на мероприятиях в необычной одежде. В августе глава Саянска пришёл на День города в костюме царя Салтана
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В администрации города это была последняя в 2022 году планёрка
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