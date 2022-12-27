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В Иркутской области мэр провёл планёрку в костюме Деда Мороза

В Иркутской области мэр провёл планёрку в костюме Деда Мороза
Власть,  Фото:телеграм-канал мэра
В администрации города это была последняя в 2022 году планёрка

В Иркутской области мэр Саянска Олег Боровский провёл планёрку в городской администрации в костюме Деда Мороза. Фотографиями он поделился в своём Telegram-канале.

- В предновогодней атмосфере на позитивной ноте прошла крайняя планерка этого года с руководителями структурных подразделений муниципалитета. Обсудили итоги 2022 года и планы на 2023. Год был насыщенным, многое получилось, что-то, к сожалению, нет, но хорошего было все-таки больше. Будем надеяться, что 2023 год будет более интересным и содержательным, - отметил Олег Боровский.

Мэр пожелал горожанам новогоднего настроения, а своих подчинённых призвал не расслабляться в праздничные дни.


Олег Боровский ранее появлялся на мероприятиях в необычной одежде. В августе глава Саянска пришёл на День города в костюме царя Салтана
мэр Дед Мороз

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