02 февраля

01 февраля

Популярное

Глава Бурятии прочитал стихотворение про политрука для Первого канала

Глава Бурятии прочитал стихотворение про политрука для Первого канала
Власть, 
Алексей Цыденов присоединился к федеральному патриотическому проекту

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в федеральном патриотическом проекте под названием «Слово классика» от Первого канала и министерства культуры РФ. Его суть в том, чтобы люди услышали цитаты из произведений прошлых эпох, актуальных духу нашего времени, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 

Алексей Цыденов продекламировал на камеру стихотворение советского поэта и автора многих популярных советских песен Василия Лебедева-Кумача «Так говорил танкистам политрук», написанное в 1941 году. Оно состоит из семи четверостиший. 

 
В качестве чтецов для «Слова классика» выступают известные политики и деятели культуры. В проекте также приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, кинорежиссёр Никита Михалков и народный артист РФ Сергей Безруков.
глава Бурятии Алексей Цыденов стихотворение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Народная программа ЕР развивает новые регионы
Народная программа ЕР развивает новые регионы
Власть, 02.02.2023
В программу внесли изменения 
Глава Бурятии поручил ускорить строительство нового ДК в Кяхте
Глава Бурятии поручил ускорить строительство нового ДК в Кяхте
Власть, 02.02.2023
Новый дом культуры будет выполнен в стиле классического купеческого дома
В Бурятии реализация нацпроектов за 2022 год составила 99,99 %
В Бурятии реализация нацпроектов за 2022 год составила 99,99 %
Власть, 01.02.2023
Об этом сообщил заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин
Не смог удержаться: Глава Бурятии сфотографировал просыпающийся Улан-Удэ
Не смог удержаться: Глава Бурятии сфотографировал просыпающийся Улан-Удэ
Власть, 01.02.2023
Он запечатлел столицу республики из окна самолёта 
Замгенпрокурора РФ дал поручения властям Бурятии
Замгенпрокурора РФ дал поручения властям Бурятии
Власть, 01.02.2023
Заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин прилетел в Бурятию на итоговую коллегию прокуратуры
Алексей Цыденов рассказал о любимом авто и семейных традициях на Сагаалган
Алексей Цыденов рассказал о любимом авто и семейных традициях на Сагаалган
Власть, 30.01.2023
Глава Бурятии объяснил, почему ему очень нравится УАЗ-2107
Глава Бурятии оценил работу центра «Асториум»
Глава Бурятии оценил работу центра «Асториум»
Власть, 28.01.2023
«Асториум» создан в 2021 году и призван выявлять, поддерживать и развивать таланты детей
Министр культуры Бурятии провела новое назначение
Министр культуры Бурятии провела новое назначение
Власть, 27.01.2023
В Республиканском центре народного творчества – новый директор
У экс-главы села в Бурятии нашли незаконное оружие и боеприпасы
У экс-главы села в Бурятии нашли незаконное оружие и боеприпасы
Власть, 27.01.2023
Он обвиняется в совершении нескольких преступлений  
Зампред правительства Бурятии встретилась с профсоюзным активом
Зампред правительства Бурятии встретилась с профсоюзным активом
Власть, 26.01.2023
Особое внимание уделили празднованию 100-летия Республики Бурятия
В Генпрокуратуре обсудили реализацию нацпроектов в ДФО
В Генпрокуратуре обсудили реализацию нацпроектов в ДФО
Власть, 26.01.2023
Дмитрий Демешин на примере Камчатского региона поручил прокурорам усилить надзорное сопровождение нацпроектов на начальном этапе
За благоустройство Улан-Удэ будет отвечать 30-летний чиновник
За благоустройство Улан-Удэ будет отвечать 30-летний чиновник
Власть, 24.01.2023
В комитете городского хозяйства заявили, что «нужен приток свежей крови»
Чиновники из Бурятии уехали на Донбасс
Чиновники из Бурятии уехали на Донбасс
Власть, 24.01.2023
Они решают, какие объекты будут ремонтировать в подшефном районе ДНР в новом году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^