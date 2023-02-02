Глава Бурятии прочитал стихотворение про политрука для Первого канала

Алексей Цыденов присоединился к федеральному патриотическому проекту











В качестве чтецов для «Слова классика» выступают известные политики и деятели культуры. В проекте также приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, кинорежиссёр Никита Михалков и народный артист РФ Сергей Безруков.



Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в федеральном патриотическом проекте под названием «Слово классика» от Первого канала и министерства культуры РФ. Его суть в том, чтобы люди услышали цитаты из произведений прошлых эпох, актуальных духу нашего времени, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Алексей Цыденов продекламировал на камеру стихотворение советского поэта и автора многих популярных советских песен Василия Лебедева-Кумача «Так говорил танкистам политрук», написанное в 1941 году. Оно состоит из семи четверостиший.