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Глава Бурятии призвал «перевыполнить грандиозные планы» по туризму

Глава Бурятии призвал «перевыполнить грандиозные планы» по туризму
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Почти 500 тысяч туристов посетили Бурятию в этом году

За девять месяцев этого года турпоток в Бурятию увеличился почти в два раза и составил 493,4 тысяч человек. Итоги года в туристской отрасли подвели на заседании совета по развитию туризма под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова.

Глава отметил возросшую востребованность во внутреннем туризме и необходимость дальнейшего развития этого направления, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Мы сейчас живём в непростое время, но жизнь продолжается. Более того, с учетом происходящих событий, у нас возросла востребованность во внутреннем туризме. Соответственно, мы должны отвечать на эти потребности. У нас в республике ситуация на месте не стоит, многие проекты - большие и маленькие, реализуются с поддержкой федерального бюджета. Я уверен в том, что перспектива у нас хорошая. Хочу всех поблагодарить за работу в этом году, нужно построить грандиозные планы на следующий год и их перевыполнить, - сказал Алексей Цыденов.

Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев в докладе по итогам уходящего года отметил, что, несмотря на различные ковидные ограничения, «туристическая отрасль продемонстрировала устойчивость, способность к восстановлению и дальнейшему развитию».

Толчком для роста турпотока в республику стала чартерная программа и программы туров по России с кэшбэком. В частности, в этом году принято 15 чартерных рейсов и около 2,5 тысяч туристов.

В 2022 году состоялись крупные событийные мероприятия, такие как «Сказочный Сагаалган в Бурятии», «Байкальская миля», Baikal Travel Mart-2022, Дни туризма на Великом Шёлковом пути и др.

Пять тематических мероприятий прошли в районах республики: фестиваль «Ветер эпохи над Тамчинской долиной» и форум «Полёт чайного листа: Удунга – путь к Байкалу» в Селенгинском районе, «Фестиваль черёмухи на Чикое» в Кяхтинском районе, «Праздник рыбного пирога» в Кабанском районе и фестиваль молока «Саган эдеэнэй найр» в Баргузинском районе. В этих фестивалях, по словам властей, приняли участие свыше 11 тысяч человек.

Глава Бурятии дал поручение министерству туризма и далее развивать событийный туризм, подключая руководство районов, так как это дополнительная занятость и доход для муниципалитетов.

- Такие тематические фестивали и праздники имеют хороший отклик. Надо масштабировать это направление, поддерживать уже имеющиеся проекты, и запускать новые, - отметил Алексей Цыденов.

На сегодня в туристской отрасли республики работают 30 туроператоров, 70 турагентств, 475 коллективных средств размещения, включая 20 санаторно-курортных организаций.
туризм глава Бурятии Алексей Цыденов

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