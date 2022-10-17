Главврач улан-удэнской больницы отправился на спецоперацию добровольцем













Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе стало известно, что



- Ещё весной я думал пойти добровольцем, но впереди был строительный сезон. Большая ответственность. Все дороги в городе надо было сделать нормально, подрядные организации приступали к ремонту. Строительный сезон завершается, идут рабочие и итоговые приёмки, - прокомментировал Павел Малых.





Вячеслав Дондоков вступил в должность главврача БСМП в марте 2022 года . Ранее он возглавлял Хоринскую центральную районную больницу.Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе стало известно, что добровольцем на спецоперацию отправляется главный дорожник Улан-Удэ Павел Малых. В мэрии он занимает пост начальника управления дорожного строительства.- Ещё весной я думал пойти добровольцем, но впереди был строительный сезон. Большая ответственность. Все дороги в городе надо было сделать нормально, подрядные организации приступали к ремонту. Строительный сезон завершается, идут рабочие и итоговые приёмки, - прокомментировал Павел Малых.

Главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Вячеслав Дондоков принял решение отправиться на спецоперацию добровольцем. В ближайшее время он отправляется в зону боевых действий, где будет трудиться военным врачом.Вячеслав Баирович в прошлом кадровый военный офицер. Он служил в Вооружённых силах после окончания Санкт-Петербургской медицинской академии. Его гражданская специальность – анестезиолог-реаниматолог.- Получил повестку, вернее, сам за ней сходил, изъявил добровольное желание участвовать в специальной военной операции. И вот 20-го числа убываю. Я, наверное, небезосновательно полагают, что мои профессиональные навыки как врача будут необходимы. Поэтому осознанно принял такое решение, - рассказа Дондоков.Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова назвала это решение Вячеслава Дондокова «мужественным и важным» и заявила, что поддерживает его.- Я благодарна коллективу БСМП за то, что поддержали решение главного врача и настроены работать, не подводя своего руководителя. Должность главного врача, конечно, сохраняется за Вячеславом Баировичем, мы будем ждать его скорейшего возвращения на родину, - поделилась Евгения Лудупова.Коллеги, не только из БСМП, пожелали Вячеславу Баировичу скорейшего возвращения.- Я работал в коллективе Хоринской больнице, когда ею управлял Вячеслав Баирович. И эти годы вспоминаю с благодарностью. Он научил нас работать на совесть. И это не происходило какими-то наставлениями, он просто сам личным примером показывает. Он не боится сложных задач – и это решение, кстати, тоже показатель. Я бы хотел, чтобы наши пациенты, наши жители все понимали, какие они, медики. Когда наступают трудные времена, они первые идут всегда на помощь. И чтобы наши люди это понимали, и относились к медицинской профессии с должным уважением и признательностью. А Вячеславу Баировичу мы все, коллеги, желаем скорейшего возвращения, - рассказал врач-эпидемиолог Вячеслав Цындежапов.