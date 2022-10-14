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Главный дорожник Улан-Удэ отправится добровольцем на спецоперацию

Главный дорожник Улан-Удэ отправится добровольцем на спецоперацию
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сейчас Павел Малых проводит последние приёмки отремонтированных дорог

Павел Малых, начальник управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ, отправляется добровольцем для участия в специальной военной операции.

- Ещё весной я думал пойти добровольцем, но впереди был строительный сезон. Большая ответственность. Все дороги в городе надо было сделать нормально, подрядные организации приступали к ремонту. Строительный сезон завершается, идут рабочие и итоговые приемки, - отметил Павел Малых.

Сейчас Павел Владимирович проводит последние выездные совещания, приёмки объектов. А в скором времени отправится к месту выполнения боевых задач.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее добровольцем на спецоперацию ушёл известный бурятский тележурналист, депутат Народного Хурала Бурятии Намсарай Намсараев. Он кадровый офицер, выпускник Новосибирского высшего военного командного училища. 
спецоперация на Украине администрация Улан-Удэ

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