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Депутат Намсарай Намсараев отправляется на спецоперацию

Депутат Намсарай Намсараев отправляется на спецоперацию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он восстановился на военной службе и подал документы в военкомат

Известный бурятский тележурналист, депутат Народного Хурала Бурятии Намсарай Намсараев отправляется для участия в специальной военной операции.

Как рассказал сам Намсараев, решение об этом он принял ещё летом.

- Я кадровый офицер. После срочной службы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище Министерства обороны РФ на факультет военной разведки. Мой дед защищал Сталинград в Великую Отечественную, вернулся в свою родную деревню Верхний Ичетуй Джидинского района с тяжёлым ранением, без одного глаза. Я воспитан в традициях, что Родину нужно защищать. Для участия в СВО добровольцами ушло много моих ровесников и парней младше меня, провожал их как своих детей. Каждый раз, провожая их, я не мог сдержать слёз, - рассказал он.

Летом Намсарай Намсараев принял решение восстановиться на военной службе, подал документы в военкомат.

- Я должен отдать долг Родине, защитить территориальную целостность нашей России. Не занимаюсь шапкозакидательством, понимаю всю меру ответственности, - заявил он.

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