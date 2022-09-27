Предприятия призвали перечислить однодневный заработок
Владелец торговой сети «СМИТ», депутат Народного Хурала Бурятии Геннадий Доржиев выступил с предложением в адрес предприятий перечислить однодневный заработок в пользу военнослужащих и мобилизованных жителей республики.
- Жители Бурятии, депутаты всех уровней регулярно оказывают посильную помощь, но приходит время всеобщих усилий и взаимопомощи. Наши воины-земляки заслуживают уважения и поддержки. Сегодня мы обращаемся к руководителям предприятий, к трудовым коллективам проявить свою гражданскую позицию и перечислить свой однодневный заработок для поддержки наших бойцов, участвующих в спецоперации, и их семей, - сказал Геннадий Доржиев.
Он добавил, что многие его коллеги уже подписались под этим предложением.
Помимо прочего, он призвал помогать семьям, чьи родственники отправились на специальную военную операцию.
- Вчера также было принято решение не только по (финансовой – ред.) поддержке. Также каждый депутат будет на своих округах смотреть, где какие вопросы, например, бытовые… Сейчас наша общая задача ещё больше объединиться, - заявил Доржиев.
Заявление прозвучала сегодня на сессии Народного Хурала в часе заявлений. Этот формат не подразумевает обсуждений, поэтому каких-либо ответных предложений не последовало.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии создали счёт для сбора помощи военнослужащим – участникам специальной военной операции на Украине. Контролирует поступающие средства Общественная палата Бурятии.
Бурятские депутаты призвали предприятия перечислить деньги в пользу военных
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 27.09.2022
Предприятия призвали перечислить однодневный заработок
Власть, 26.09.2022
Алексей Цыденов дал поручения правительству после поездки в Кяхту
Власть, 26.09.2022
В финансовом вопросе разбиралась прокуратура
Власть, 23.09.2022
Назначения обошлись без сюрпризов
Власть, 23.09.2022
Вероятнее всего, с повесткой Бобкова также произошла накладка
Дмитрий Сигачев решил отправиться на сборы
Решение принято на очередной сессии
Алексей Цыденов обратился к землякам в связи с объявленной частичной мобилизацией
Создана комиссия, которая займётся выборами главы по конкурсу
Власть, 21.09.2022
Действующий состав правительства республики продолжит работать до формирования нового
Власть, 21.09.2022
Алексей Цыденов заявил, что «просто обязан оправдать доверие». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с инаугурации
Приём состоится 21 сентября
Мероприятие состоится в Бурятском оперном театре
Лес нелегально вывозили в Китай
Власть, 18.09.2022
Монгольская делегация посетила центр ядерной медицины, Улан-Удэнский авиазавод и ЛВРЗ