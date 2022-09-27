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Бурятские депутаты призвали предприятия перечислить деньги в пользу военных

Бурятские депутаты призвали предприятия перечислить деньги в пользу военных
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Предприятия призвали перечислить однодневный заработок

Владелец торговой сети «СМИТ», депутат Народного Хурала Бурятии Геннадий Доржиев выступил с предложением в адрес предприятий перечислить однодневный заработок в пользу военнослужащих и мобилизованных жителей республики.

- Жители Бурятии, депутаты всех уровней регулярно оказывают посильную помощь, но приходит время всеобщих усилий и взаимопомощи. Наши воины-земляки заслуживают уважения и поддержки. Сегодня мы обращаемся к руководителям предприятий, к трудовым коллективам проявить свою гражданскую позицию и перечислить свой однодневный заработок для поддержки наших бойцов, участвующих в спецоперации, и их семей, - сказал Геннадий Доржиев.

Он добавил, что многие его коллеги уже подписались под этим предложением.

Помимо прочего, он призвал помогать семьям, чьи родственники отправились на специальную военную операцию.

- Вчера также было принято решение не только по (финансовой – ред.) поддержке. Также каждый депутат будет на своих округах смотреть, где какие вопросы, например, бытовые… Сейчас наша общая задача ещё больше объединиться, - заявил Доржиев.

Заявление прозвучала сегодня на сессии Народного Хурала в часе заявлений. Этот формат не подразумевает обсуждений, поэтому каких-либо ответных предложений не последовало.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии создали счёт для сбора помощи военнослужащим – участникам специальной военной операции на Украине. Контролирует поступающие средства Общественная палата Бурятии.


спецоперация на Украине депутаты Народного Хурала

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