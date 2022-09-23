В Бурятии открыли счёт для перечисления помощи военнослужащим





В Бурятии создали счёт для сбора помощи военнослужащим – участникам специальной военной операции в Украине. Контроль за использованием поступающих средств будет осуществлять Общественная палата Бурятии.- Наша республика в очередной раз демонстрирует силу единения. Столько жителей Бурятии готовы помогать, поддерживать наших бойцов. К нам обратилась АНО «Содействие», которая осуществляет сбор помощи для военнослужащих. Они обратились с тем, чтобы мы, как общественники, осуществляли контроль за расходованием средств, поступающих от населения. Это добрая и сильная инициатива. Это неравнодушие и готовность помогать друг другу дает уверенность, что мы всё преодолеем, - отметила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. – Каждый житель республики сможет внести свой посильный вклад в победу.