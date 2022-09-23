23 сентября

22 сентября

Популярное

В Бурятии открыли счёт для перечисления помощи военнослужащим

В Бурятии открыли счёт для перечисления помощи военнослужащим
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Помочь может каждый житель республики

В Бурятии создали счёт для сбора помощи военнослужащим – участникам специальной военной операции в Украине. Контроль за использованием поступающих средств будет осуществлять Общественная палата Бурятии.

- Наша республика в очередной раз демонстрирует силу единения. Столько жителей Бурятии готовы помогать, поддерживать наших бойцов. К нам обратилась АНО «Содействие», которая осуществляет сбор помощи для военнослужащих. Они обратились с тем, чтобы мы, как общественники, осуществляли контроль за расходованием средств, поступающих от населения. Это добрая и сильная инициатива. Это неравнодушие и готовность помогать друг другу дает уверенность, что мы всё преодолеем, - отметила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. – Каждый житель республики сможет внести свой посильный вклад в победу.




спецоперация на Украине военнослужащий

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Актриса Русского драмтеатра в Улан-Удэ призывает стать донорами крови
Актриса Русского драмтеатра в Улан-Удэ призывает стать донорами крови
Общество, 23.09.2022
В стране проводится акция «Культура донорству» 
Общественная наблюдательная комиссия посетила колонию в Улан-Удэ
Общественная наблюдательная комиссия посетила колонию в Улан-Удэ
Общество, 23.09.2022
Они посетили швейный цех и ознакомились с условиями труда осуждённых
В Улан-Удэ прошёл митинг в поддержку начавшихся референдумов
В Улан-Удэ прошёл митинг в поддержку начавшихся референдумов
Общество, 23.09.2022
Митинг-концерт состоялся на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Минобороны расширило список не попадающих под частичную мобилизацию
Минобороны расширило список не попадающих под частичную мобилизацию
Общество, 23.09.2022
К частичной мобилизации не привлекут работников IT, связи, СМИ и финансов
На берегу одного из заливов Байкала запретили ставить палатки
На берегу одного из заливов Байкала запретили ставить палатки
Общество, 23.09.2022
Запрет будет действовать на острове Ольхон
В Бурятии часть ЗАГСов перешли на работу только для мобилизованных
В Бурятии часть ЗАГСов перешли на работу только для мобилизованных
Общество, 23.09.2022
Мобилизованные могут успеть вступить в брак, зарегистрировать детей, установить отцовство
Для Тункинского нацпарка в Бурятии разрабатывают новый сайт
Для Тункинского нацпарка в Бурятии разрабатывают новый сайт
Общество, 23.09.2022
На новом сайте планируют добавить много новых функций
В Бурятии с начала года произошло 40 ДТП с участием автобусов
В Бурятии с начала года произошло 40 ДТП с участием автобусов
Общество, 23.09.2022
Сейчас сотрудники ГИБДД проверяют автобусы
В Бурятии собирают одежду и медикаменты для мобилизованных
В Бурятии собирают одежду и медикаменты для мобилизованных
Общество, 23.09.2022
Материальную поддержку мобилизованным собирают центры добровольчества
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
Общество, 23.09.2022
Собственникам выданы предостережения
Сражение маралов попало на видео в Бурятии
Сражение маралов попало на видео в Бурятии
Общество, 23.09.2022
Маралов во время гона зафиксировала видеоловушка Тункинского нацпарка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^