В Бурятии открыли счёт для перечисления помощи военнослужащим

Помочь может каждый житель республики
В Бурятии создали счёт для сбора помощи военнослужащим – участникам специальной военной операции в Украине. Контроль за использованием поступающих средств будет осуществлять Общественная палата Бурятии.
- Наша республика в очередной раз демонстрирует силу единения. Столько жителей Бурятии готовы помогать, поддерживать наших бойцов. К нам обратилась АНО «Содействие», которая осуществляет сбор помощи для военнослужащих. Они обратились с тем, чтобы мы, как общественники, осуществляли контроль за расходованием средств, поступающих от населения. Это добрая и сильная инициатива. Это неравнодушие и готовность помогать друг другу дает уверенность, что мы всё преодолеем, - отметила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. – Каждый житель республики сможет внести свой посильный вклад в победу.
Помочь может каждый житель республики
В стране проводится акция «Культура донорству»
Они посетили швейный цех и ознакомились с условиями труда осуждённых
Такие зарядки проходят уже три месяца
Митинг-концерт состоялся на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
К частичной мобилизации не привлекут работников IT, связи, СМИ и финансов
Призвать могут жителей в возрасте до 65 лет
Запрет будет действовать на острове Ольхон
Мобилизованные могут успеть вступить в брак, зарегистрировать детей, установить отцовство
На новом сайте планируют добавить много новых функций
Сейчас сотрудники ГИБДД проверяют автобусы
Ситуацию разъяснил военный комиссар Бурятии
Материальную поддержку мобилизованным собирают центры добровольчества
Собственникам выданы предостережения
Маралов во время гона зафиксировала видеоловушка Тункинского нацпарка