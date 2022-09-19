Мероприятие состоится в Бурятском оперном театре
Определена дата церемонии вступления Алексея Цыденова в должность главы Бурятии. Это состоится 21 сентября в 11 часов в Бурятском театре оперы и балета.
На присяге будут присутствовать депутаты Народного Хурала, члены правительства, главы районов, представители общественных и политических организаций, правоохранительных органов и другие приглашённые лица.
На церемонию приедет полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Прямая трансляция мероприятия (0+) будет вестись в официальных аккаунтах правительства Бурятии в соцсети «Вконтакте», а также в Telegram.
Выборы главы Бурятии состоялись 11 сентября. Алексей Цыденов одержал уверенную победу, набрав более 86% голосов. Занявший второе место коммунист Виктор Малышенко получил 7,1%. На третьем месте кандидат от ЛДПР Сергей Дорош, у него 2,6%. На последнем месте – представитель партии «Новые люди» Семён Матхеев с 2,3%.
Ранее Алексей Цыденов поблагодарил всех жителей, принявших участие в выборах, а также тех, кто поддержал его кандидатуру. В ближайшие пять он обещал постараться работать ещё более интенсивно, чем на предыдущем сроке.
На пресс-конференции по итогам выборов он также анонсировал планируемые после инаугурации некоторые кадровые изменения в правительстве Бурятии.
Определена дата инаугурации Алексея Цыденова
Власть, Фото:
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