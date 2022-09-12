«Легитимные и состоявшиеся»: Избирком Бурятии подвёл итоги выборов





На всех избирательных участках работали 1493 наблюдателя – большинство из них были из общественной палаты Бурятии. Также были наблюдатели из политических партий и кандидатов.



Всего в день выборов было зафиксировано 10 обращений о нарушениях на избирательных участках, нуждающихся в проверке. Они касались вопросов выездного голосования, включения в список избирателей и комплексов обработки избирательных бюллетеней.



Одно нарушение было установлено на участке №813 в Октябрьском районе. Там оказался нарушен порядок голосования вне помещения.



- Здесь процедура очень формализованная. Несоответствие хотя бы на один бюллетень к общему количеству, указанных в реестре для выездного голосования, уже является основанием, чтобы считать такое голосование недействительным. Соответственно, было принято решение о том, чтобы бюллетени в этом ящике признать недействительными. Общее количество – 52 бюллетеня. Из них – 26 по выборам главы Бурятии и 26 – по выборам в Улан-Удэнский горсовет. Мы оцениваем такое решение абсолютно верное, - сообщил председатель Избиркома.



Проще говоря, на выездном голосовании было выдано больше бюллетеней, чем было заявлено в реестре. В связи с этим, весь ящик с «проголосованными» бюллетенями был признан недействительным.



Помимо этого, члены избирательной комиссии несвоевременно открыли свой участок, но не в день выборов, а в период досрочного голосования.



- Это нарушением трудно назвать. Этот участок был открыт около 9 часов утра, когда он должен был быть открыт в 8:00. На этом участке проходили довыборы в депутаты горсовета, и в соответствии законом республики, предусмотрена процедура досрочного голосования. Тогда процедура открытия вовремя не состоялась, и многие граждане ушли с данного участка, - рассказала председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.





В свою очередь, Общественная палата Бурятии подготовила законопроект о внесении поправок в закон о досрочном голосовании. Документ рассмотрят на ближайшей сессии Народного Хурала.



- Мы подготовили предложение для депутатов Народного Хурала для того, чтобы выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень и внести в поправки в статью 65 п. 13,14,15 федерального закона №67. Чтобы вскрытие конвертов с бюллетенями досрочного голосования и их оформления происходило после закрытия избирательного участка во время подсчёта голосов. Назвать правовым пробелом сложно, но у этой процедуры алгоритм не прописан, - пояснила Татьяна Думнова.



- Допустим, что выездная комиссия приехала к избирателям. В квартире по реестру живёт один человек, а оказалось два. Ситуация оказалась безобидная с точки зрения права. Но с точки зрения закона выездное голосование требует к себе повышенное внимание, там нет такого уровня наблюдения, как в помещения. Поэтому такие даже нестыковки на один бюллетень являются основанием, чтобы признавать бюллетени недействительными, - пояснил Александр Акчурин.



«Фейки» в день голосования



В день голосования возникали некоторые проблемы на избирательных участках в организационном плане. Это не являлось нарушением, хоть и доставило некоторые неудобства для избирателей.



- Это касается больше личностных вопросов. Например, где-то мы выезжали и увидели на участке огнетушитель, который стоял на входе, там невозможно было пройти. Или же был закрыт шлагбаум у одного учебного заведения, где не могли проехать машины. Вопросы решались тут же, - рассказала председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.



В Улан-Удэ также поступали обращения по поводу незаконных действий во время голосования. Например, подвоз избирателей к участку или же подкуп. Впрочем, наблюдатели сделали вывод о недостоверности информации.



- К нам также поступали вопросы фейков. К частности по Зверосовхозу выбросили информацию, что происходит подвоз избирателей, на другом участке говорили о подкупе избирателей. Мы эту информацию передали в наш избирком. Плюсом провели собственное расследование, где были фейки, - добавила Думнова.







Сегодня избирком Бурятии подвёл итоги выборов главы Бурятии, которые прошли 11 сентября. На данный момент обработано 99,76% бюллетеней. Осталось только два избирательных участка, где ещё не до конца подсчитаны голоса.- Из 835 участков отчитались 833. Два остальных участка остались в посёлке Северомуйск. Они традиционно отчитываются чуть позже в связи с транспортной отдалённостью,- пояснил председатель Избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин.Явка избирателей составила 39,47%.- Выборы признаны легитимными и состоявшимися, - сообщил Александр Акчурин.Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов одержал уверенную победу. По итогам обработки 99,76% бюллетеней он получает 86,24% голосов (за него проголосовали 235 207 человек).На втором месте коммунист Виктор Малышенко, он набрал 7,12% (19 407).На третьем месте кандидат от ЛДПР Сергей Дорош, у него 2,66% (7 252) голосов.Представитель партии «Новые люди» Семён Матхеев набрал 2,35% голосов (6406).После того, как два оставшихся участка предоставят свои данные, итоги голосования и явка избирателей будут скорректированы. Однако речь пойдёт только о сотых долях, пояснил Александр Акчурин.