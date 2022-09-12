Алексей Цыденов: «Буду работать ещё интенсивнее»







Также он выразил слова благодарности тем избирателям, которые



Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Цыденов



В своём видеообращении Цыденов подчеркнул, что такой уровень доверия необходимо оправдать.



- Моя задача - не подвести ваше доверие. Я это понимаю, буду работать не покладая рук. Не менее интенсивно, постараюсь более интенсивно, чем предыдущие пять лет. У нас много задач, но я уверен, что мы всё сможем. Спасибо, земляки. Работаем, - сказал Алексей Цыденов.



Также он выразил слова благодарности тем избирателям, которые явились на участки в национальных костюмах , и артистов, которые радовали на участках. «Спасибо нашим артистам, которые ездили по участкам, которые ездили по участкам и поднимали людям настроение», - подчеркнул Алексей Цыденов.Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Цыденов уверенно выиграл выборы главы Бурятии , прошедшие 11 сентября. По итогам обработки 99,4% бюллетеней у него более 86% голосов.В своём видеообращении Цыденов подчеркнул, что такой уровень доверия необходимо оправдать.- Моя задача - не подвести ваше доверие. Я это понимаю, буду работать не покладая рук. Не менее интенсивно, постараюсь более интенсивно, чем предыдущие пять лет. У нас много задач, но я уверен, что мы всё сможем. Спасибо, земляки. Работаем, - сказал Алексей Цыденов.

Алексей Цыденов поблагодарил жителей республики за участие в выборах главы Бурятии, а также всех, кто поддержал его кандидатуру. Видеообращение он опубликовал в своём телеграм-канале.- Хотел бы всем вам искренне сказать спасибо, поблагодарить за ваше поддержку, за вашу помощь. Отдельно хотел бы поблагодарить тех, кто впрямую выступали в поддержку, записывали ролики с призывом голосовать за меня, размещали их в соцсетях, в районных чатах, кто другим образом призывал и помогал мне. Искреннее вам спасибо, за вашу помощь и то, что мы с вами вместе, - сказал Алексей Цыденов.