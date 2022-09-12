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Алексей Цыденов анонсировал изменения в составе правительства Бурятии

Алексей Цыденов анонсировал изменения в составе правительства Бурятии
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Кадровые перестановки состоятся после инаугурации

Переизбравшийся на второй срок главы Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что намерен внести изменения в состав правительства. Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

По словам Алексея Цыденова, в составе правительства Бурятии состоятся «определённые перестановки».

- Частично [правительство] изменится. Не кардинально, но частично будут изменения, - сообщил Цыденов.

Кадровые изменения состоятся после того, как Алексей Цыденов вступит в свои полномочия на новый срок. По предварительным данным, инаугурация назначена на 21 сентября. Дата не точная, так как сперва ЦИК ещё должен утвердить окончательные итоги выборов.

После инаугурации глава Бурятии внесёт в Народный Хурал кандидатуры на пост заместителей председателей правительства для утверждения.

Сейчас правительство Бурятии выглядит следующим образом:

Первый зампред правительства Всеволод Мухин
Зампред правительства – руководитель администрации главы Баир Цыренов
Зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов
Зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников
Зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской
Зампред правительства, отвечающий за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры – Иван Альхеев
Зампред правительства – министр экономики Екатерина Кочетова
Зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев
Зампред правительства – глава полномочного представительства Бурятии при президенте РФ – Игорь Зураев
Министр финансов Георгий Мадасов
Министр имущественных и земельных отношений Маргарита Магомедова
Врио министра промышленности, торговли и инвестиций Алексей Оловянников
Врио министра природных ресурсов и экологии Наталья Тумуреева
Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николай Рузавин
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге
Министр социальной защиты населения Татьяна Быкова
Министр здравоохранения Евгения Лудупова
Министр культуры Соёлма Дагаева
Врио министра образования и науки Валерий Поздняков
Министр спорта и молодежной политики Иван Козырев
Министр туризма Алдар Доржиев
Министр по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан Чирипов



глава Бурятии Алексей Цыденов правительство Бурятии

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