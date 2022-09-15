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Глава Бурятии назначил замминистра природных ресурсов

Глава Бурятии назначил замминистра природных ресурсов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Контракт заключен с испытательным сроком

Глава Бурятии Алексей Цыденов 13 сентября подписал указ о назначении заместителя министра природных ресурсов и экологии республики. Им стал Зорикто Дашинимаев, который ранее возглавлял отдел регулирования недропользования и развития минерально-сырьевого комплекса минприроды.

Новому замминистра назначили испытательный срок полгода. На посту замминистра Зорикто Дашинимаев будет курировать работу комитета государственной политики в сфере природопользования.

На сегодня министерство с приставкой врио возглавляет Наталья Тумуреева. Как сообщал «Байкал-Daily», прежнего руководителя Сергея Матвеева глава Бурятии освободил от должности в апреле

По структуре у министра должно быть два заместителя. Одного из них – Антона Будунова – назначили летом 2021 года. До этого он работал начальником отдела государственной экологической экспертизы и сохранения биоразнообразия минприроды республики.

назначение минприроды

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