Контракт заключен с испытательным сроком
Глава Бурятии Алексей Цыденов 13 сентября подписал указ о назначении заместителя министра природных ресурсов и экологии республики. Им стал Зорикто Дашинимаев, который ранее возглавлял отдел регулирования недропользования и развития минерально-сырьевого комплекса минприроды.
Новому замминистра назначили испытательный срок полгода. На посту замминистра Зорикто Дашинимаев будет курировать работу комитета государственной политики в сфере природопользования.
На сегодня министерство с приставкой врио возглавляет Наталья Тумуреева. Как сообщал «Байкал-Daily», прежнего руководителя Сергея Матвеева глава Бурятии освободил от должности в апреле.
По структуре у министра должно быть два заместителя. Одного из них – Антона Будунова – назначили летом 2021 года. До этого он работал начальником отдела государственной экологической экспертизы и сохранения биоразнообразия минприроды республики.
Глава Бурятии назначил замминистра природных ресурсов
Власть, Фото:
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