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Глава Бурятии: «Усиливаться надо во всём»

Глава Бурятии: «Усиливаться надо во всём»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов рассказал о дальнейших планах по развитию республики

Мастер-план по реновации Улан-Удэ будет представлен президенту России, так как прошёл предварительный отбор. Решение, реализовывать проект или нет, примет Владимир Путин. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов.

По его словам, мастер-план предполагает кардинальные изменения. Так, в него включена достройка Улан-Удэнской ТЭЦ-2, модернизация набережной, строительство новых трамвайных путей, реконструкция исторической части города, строительство студенческого кампуса и пр. 

- Там очень много мероприятий, планируются системные изменения. Мы очень надеемся, что всё получится. Это существенное модернизация города в лучшую сторону. Спасибо всем, кто работал над мастер-планом. Команда города работала, также была нанята специальная компания. Мы отдали 160 млн рублей за разработку мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска. Нам финансирует разработку мастер-планов ДОМ.РФ, мы с ними поделили сумму 50 на 50. То, что мы выиграли – это означает, что мы первые попадаем под финансирование, - сообщил Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 сентября на полях Восточного экономического форума корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и Республика Бурятия договорились о сотрудничестве при реализации этого мастер-плана.

На пресс-конференции Алексей Цыденов представил своё видение развития республику на новый срок его работы. Одна из главных целей – модернизация жилищно-коммунальной сферы.

- Точно требуется усиление по направлению ЖКХ, где высокий износ. Требуется ремонт не только в Улан-Удэ, но и в других районах. Вопрос перевода на электроотопления нужно переводить уже в практическую плоскость. Нужна модернизация ТЭЦ-2 и котельных мощностей, - подчеркнул Алексей Цыденов. – У нас порядка 800 млн в год уходят на некомпенсируемые затраты всей системы теплоснабжения, которые, мы так или иначе, закрываем из бюджета. Сама инфраструктура и система отопления - старая и изношенная, даёт большие потери. Так, мы расселяем людей по разным программам, а где-то жители остаются, и мы топим весь квартал. Это направление требует усиление и пристального внимания.

Особую поддержку получит развитие жилищного строительства.

- Что касается благоустройства, мы по большим программам идём – это «Формирование комфортной городской среды», «1000 дворов» и т.д. Нам нужно, чтобы жилья было много и по доступной цене, ведь сейчас спрос превышает предложение. Нужно усиливать предложение на рынке, решать вопросы общественного транспорта, чтобы застройщики понимали, что их жильё будет реализовываться, и цена будет доступной, - добавил Алексей Цыденов.

В целом он подчеркнул, что фактически нет направлений, по которым можно «расслабиться».

- Нет такого направления, по которому можно было сказать: «Всё, тут полегче». У нас стало меньше очередей в детские сады и школы? Да. Но нас остались кадровые вопросы, вопросы качества образования, ведь там же не стены учат, а учитель. У всех направлений есть новые задачи, а также нерешённые старые и нужно двигаться. Мне сложно сказать, в каком направлении не надо усиливаться. Усиливаться надо во всём, - заявил Алексей Цыденов.

На прошедших 11 сентябрях выборах главы Бурятии Алексей Цыденов набрал более 86% голосов избирателей. Занявший второе место представитель КПРФ Виктор Малышенко получил чуть более 7% голосов.

Алексей Цыденов поблагодарил жителей Бурятии за поддержку.

- Хочу искренне поблагодарить за вашу поддержку, за то, что вы пришли на выборы и такую поддержку мне оказали. Такой высокий уровень поддержки на самом деле – это такой же высокий уровень ответственности. Когда такое количество людей тебе доверяют, верят в тебя, надеются, то нет права расслабиться, нет права не оправдать доверия, - отметил Алексей Цыденов.


правительство РБ глава Бурятии Алексей Цыденов

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