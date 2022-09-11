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Делегация Мьянмы наметила перспективы сотрудничества с Бурятией

Делегация Мьянмы наметила перспективы сотрудничества с Бурятией
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Визит премьер-министра Мьянмы в Бурятию назвали проявлением солидарности с Россией

9 сентября в Бурятию прибыла делегация Республики Союз Мьянма, которую возглавил премьер-министр, главнокомандующий вооруженными силами господин Мин Аун Хлаинг.

Гостям представили промышленный и туристический потенциал республики.

Поставки запчастей с ЛВРЗ

Так, делегация посетила Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод. Гости осмотрели цеха по ремонту и производству. Оценив масштабы производства, делегация заинтересовалась возможностью поставки запчастей.

- Руководство Мьянмы рассматривает возможность глубокой модернизации железнодорожной инфраструктуры страны. Поэтому делегация посетила одно из лучших предприятий по ремонту локомотивов - Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод. Предприятие вызвало большой интерес. Руководство Мьянмы рассматривает возможность поставки запчастей от ЛВРЗ и участие в модернизации железной дороги Мьянмы предприятий Трансмашхолдинга, - рассказал врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Основная специализация завода - проведение средних и капитальных видов ремонта тягового подвижного состава, ремонт оборудования, узлов и агрегатов, производство запасных частей для подвижного состава.

Медицинский туризм

Посетила делегация Центр ядерной медицины – власти Бурятии планируют активно развивать медицинский туризм. Открытие же этого объекта ожидается в ближайшее время.

Республика Союз Мьянма и Бурятия договорились о сотрудничестве в области диагностики и лечения онкологических заболеваний

В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что в ходе посещения медицинского учреждения стороны договорились о сотрудничестве и обмене опытом. Специалисты из Республики Союз Мьянма также выразили готовность принять участие в первой международной научно-практической конференции, которая состоится в Улан-Удэ 21 октября.

- Во-первых, мы хотим поблагодарить вас за то, что вы детально объяснили о приборах, которые представлены здесь. Заболевание рака – это очень серьезная проблема во всем мире. Мы убедились, что у вас очень современная диагностика, и что лечение в центре возможно с помощью современных методов и машин. Мы хотели бы поделиться опытом и обменяться специалистами в рамках развития нашего сотрудничества. На международную научно-практическую конференцию в октябре, которую вы собираетесь проводить, мы тоже отправим специалистов, - подчеркнули члены делегации.

Сотрудничество с «РЖД»

В Улан-Удэ возможности международного сотрудничества делегаты Республики Союз Мьянма обсудили также с представителями «РЖД».

Делегация посетила объекты инфраструктуры ОАО «РЖД», в том числе вокзал Улан-Удэ. Там гостям рассказали о том, как Россия и Мьянма смогут сотрудничать в части строительства железнодорожных объектов и совершенствования логистических путей.

- «РЖД Интернешенл» была создана в конце 2012 года специально для развития международного бизнеса всего холдинга РЖД. Мы являемся «единым окном» для взаимодействия с иностранными партнёрами по проектам за пределами России. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча станет отправной точкой для нашего сотрудничества в дальнейшем развитии железнодорожной инфраструктуры Республики Союз Мьянма, - отметил генеральный директор ООО «РЖД Интернешенл» (дочерняя компания государственного холдинга Российские железные дороги Сергей Столяров.

Российские железные дороги являются одними из самых протяжённых и разветвлённых сетей дорог. Это позволит при сотрудничестве с Республикой Союз Мьянма определить несколько вариантов логистики грузов с российскими регионами, в том числе Бурятией.

- Этот визит - это проявление солидарности. Самые тёплые, самые глубокие, эти отношения укрепляются. Со стороны Мьянмы, с нашей стороны: мы пошли навстречу друг другу, если не семимильными шагами, то, во всяком случае, резко. Если согласно истории, Пётр I открыл окно в Европу, президент, премьер-министр Мьянмы, открывает нам окно в юго-восточную Азию России. Вот эта интересная страна с 55 млн населения открыта для нас, всегда рада принимать в гости, - рассказал вице-президент Российского общества дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма Александр Островский.

Мьянма правительство РБ

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