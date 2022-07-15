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Проблемы окраины Улан-Удэ решают с помощью прокуратуры

Проблемы окраины Улан-Удэ решают с помощью прокуратуры
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Детям больше не придётся ездить в школу на электричке

Жители станции Мостовая – самого отдалённого микрорайона Улан-Удэ – добиваются решения своих проблем через прокуратуру.

Так, в марте прокурор Железнодорожного района встречался с жителями. Они пожаловались на отсутствие в медицинской амбулатории необходимого капитального ремонта.

- В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском к министерству здравоохранения Бурятии и городской поликлинике № 6 об обеспечении финансирования и приведении в соответствие здания фельдшерско-акушерского пункта в срок до 1 июня 2023 года. Железнодорожный районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Кроме того, прокурор защитил права несовершеннолетних жителей станции Мостовая.

Дети микрорайона учатся в средней общеобразовательной школе № 43. Ездить в школу по утрам и вечерам им приходится на электричке.

- Обучающиеся длительное время находятся без присмотра взрослых, питания и отдыха, - отмечают в прокуратуре Бурятии. Прокурор района обратился в суд с иском к администрации Улан-Удэ об организации бесплатной перевозки школьников автобусом до места их жительства в дневное время после окончания занятий. Советский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Оба судебных решения пока не вступили в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году вовсе обсуждался возможный вывод станции Мостовая из состава города в Иволгинский район. Активно за это выступал тогдашний депутат горсовета, бывший заммэра Алексей Хандархаев.

- Никогда эта станция не принадлежала городу, но каким-то образом, в угоду каких-то может быть вопросов её передали Улан-Удэ, считаю, что это неправильно. Для чего увеличивать границы города? Для развития города, для жилищного строительства, в интересах логистики, развития инфраструктуры и так далее. А здесь-то что? В 20 километрах непонятная эта станция и только одни проблемы, - заявлял он.

Новость о том, что они могут потерять статус горожан, ошарашила жителей микрорайона. Они не требовали не допустить этого. За жителей вступилась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Она попросила мэрию и горсовет «не принимать решений, направленных на усугубление ситуации и игнорирование потребностей жителей города».

На станции Мостовая проживает более трёх тысяч человек. Станция основана в 1900 году, в 1987 году посёлок при станции был включен в состав Железнодорожного района Улан-Удэ.
прокуратура школьники

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