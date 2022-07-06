Новый руководитель долгое время трудилась в администрации города
Распоряжением администрации Улан-Удэ на должность начальника управления муниципальной жилищной инспекции назначена Анна Анучина. К своим обязанностям она приступила с 5 июля, сообщили в пресс-службе мэрии.
Анна Анучина в 2004 году окончила ВСГТУ по специальности «юриспруденция». После окончания университета начала трудовую деятельность специалистом в управлении Госнаркоконтроля Бурятии.
С 2006 года работала в правовом комитете администрации Улан-Удэ юристом.
С 2020 года была начальником отдела по развитию инфраструктуры правового комитета, курировала работу комитета городского хозяйства.
Замужем, воспитывает двоих детей.
Как сообщал «Байкал-Daily», прежний бессменный начальник управления муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ Алёна Азаревич покинула этот пост в апреле. Она возглавила отдел сбыта МУП «Водоканал».
В Улан-Удэ назначили начальника жилинспекции
Власть, Фото:
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