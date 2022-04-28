В жилищной инспекции Алёна Азаревич работала с момента её основания
Начальник управления муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ Алёна Азаревич покидает этот пост. Она переходит на работу в МУП «Водоканал», где возглавит отдел сбыта.
- Алёна Сергеевна зарекомендовала себя как ответственный и высококлассный специалист, поэтому решено перевести её на не менее важную должность. Теперь Алена Сергеевна возглавит отдел сбыта «Водоканала», перед ней поставлены задачи наладить работу сбытовой системы и обеспечить качественную работу клиентских сервисов предприятия, - рассказал председатель комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев.
В управлении жилищной инспекции Алёна Азаревич работала с момента её основания в 2013 году. В мэрии отметили, что только за последние три года жилищная инспекция помогла вернуть горожанам свыше 91 млн рублей незаконно начисленных коммунальных платежей.
- Мой последний рабочий день в администрации 4 мая. Благодарю коллег за девять лет плодотворной совместной работы, - обратилась Алёна Азаревич.
Исполнять обязанности начальника управления муниципальной жилищной инспекции будет заместитель начальника управления Александр Копосов.
Начальник жилинспекции Улан-Удэ переходит в «Водоканал»
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