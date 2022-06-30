Высокие должности освободились в двух республиканских агентствах
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановления об увольнении двух высокопоставленных чиновников. Виктор Томин покинул должность заместителя руководителя республиканского агентства лесного хозяйства – начальника отдела федерального государственного лесного контроля (надзора), лесной охраны. А Павел Пыкин уволился с поста заместителя руководителя республиканского агентства занятости – начальника отдела контрольно-ревизионной работы.
Оба госслужащих уволены по собственному желанию с 1 июля.
Отметим, о грядущей отставке Виктора Томина телеграм-канал БурАССР 2.0 сообщал ещё 23 июня. По данным телеграм-канала, ожидается назначение на освобождённую должность «какого-то экс-полицейского».
Павел Пыкин трудился замруководителя агентства занятости 11 лет. Его назначил ещё прежний глава Бурятии Вячеслав Наговицын.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале пост руководителя республиканского агентства лесного хозяйства покинул в связи с выходом на пенсию Александр Мартынов. В марте кресло занял Сергей Борошноев, который до этого возглавлял республиканское агентство ГО и ЧС.
Глава Бурятии освободил от должностей двух чиновников
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