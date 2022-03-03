Начальников получили агентство лесного хозяйства и агентство ГО и ЧС
3 марта зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской представил республиканскому агентству ГО и ЧС нового руководителя. Им стал Евгений Радикальцев. До этого назначения Радикальцев работал заместителем руководителя республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Прежний руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев возглавил республиканское агентство лесного хозяйства.
Пост начальника агентства лесного хозяйства был свободен с начала февраля, после отставки Александра Мартынова. Он уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
В Бурятии назначили руководителей двух республиканских агентств
Власть, Фото:
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