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В Бурятии предположили, что детей сбивают из-за стёршейся разметки

В Бурятии предположили, что детей сбивают из-за стёршейся разметки
Власть,  Фото:УГИБДД по Бурятии
На претензии по пешеходным переходам ответила детский омбудсмен Бурятии

На 23-й сессии Народного Хурала Бурятии депутат Игорь Марковец поднял вопрос о мерах безопасности детей на дорогах. Он отметил, что в последние дни участились случаи наездов на детей на пешеходных переходах.

Марковец призвал обновить все «зебры», а также проверить дорожные знаки.

- У нас происходит это постоянно. Мы можем говорить, что дети сами не смотрят, но когда они переходят по «зебре», они и не должны смотреть. Если провести анализ, я вижу, что у нас нету ни одной «зебры». Они все стёрты за зиму. Вопрос идёт о жизни детей. Необходимо что-то менять. Я понимаю, идут торги, по улицам разметку делают, но за последнюю неделю сбили троих детей. Некоторые переходы даже не оборудованы, где-то светофоры не работают, знаки отрывают. Я думаю, надо провести полный анализ и подключиться к работе, - высказался Игорь Марковец.

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина в ответ заявила, что работа ведётся, но нужно активнее привлекать местные власти.

- Безопасность детей – это приоритет в моей работе и в работе других органов. Мы готовы учить детей и информировать их. Органы местного самоуправления включили мероприятия по безопасности детей, в том числе, на дороге. Я сама, когда выезжаю в образовательные организации, обращаю внимание на подходы детей, и обращаюсь в ГИБДД, чтобы провели обследования. Мы видим, конечно, что ДТП практически случаются через день. Органам местного самоуправления, которые отвечают за реализацию этих полномочий, надо совместно с ГИБДД проехаться и обследовать. К сожалению, при всём желании, я одна не смогу это осилить. Мы работаем по обращениям, заставляем и добиваемся. Детей мы тоже привлекаем, чтобы они наносили знаки, привлекающие внимание к пешеходному переходу. Тут ответственность муниципалитета. При наступлении сезона нужно всё это обследовать, но мы готовы их поторопить, - сообщила Наталья Ганькина.

Заместитель председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев поддержал детского омбудсмена.

- Конечно, не всё в её силах. Народный Хурал, правительство, органы местного самоуправления, мэрия города обязательно должны поддерживать. Всё взвалить на одного человека просто нельзя. Мы вместе должны всё это делать. Но вы должны информировать, - добавил Доржиев.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Улан-Удэ девятилетнюю девочку сбили на «зебре». 21 апреля автобус сбил 15-летнюю девочку, наезд произошёл также на «зебре». В обоих случаях дорожная разметка, действительно, сильно стёрта. 


ДТП уполномоченный по правам ребенка депутаты Народного Хурала

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