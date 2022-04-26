В Бурятии предположили, что детей сбивают из-за стёршейся разметки

На претензии по пешеходным переходам ответила детский омбудсмен Бурятии
На 23-й сессии Народного Хурала Бурятии депутат Игорь Марковец поднял вопрос о мерах безопасности детей на дорогах. Он отметил, что в последние дни участились случаи наездов на детей на пешеходных переходах.
Марковец призвал обновить все «зебры», а также проверить дорожные знаки.
- У нас происходит это постоянно. Мы можем говорить, что дети сами не смотрят, но когда они переходят по «зебре», они и не должны смотреть. Если провести анализ, я вижу, что у нас нету ни одной «зебры». Они все стёрты за зиму. Вопрос идёт о жизни детей. Необходимо что-то менять. Я понимаю, идут торги, по улицам разметку делают, но за последнюю неделю сбили троих детей. Некоторые переходы даже не оборудованы, где-то светофоры не работают, знаки отрывают. Я думаю, надо провести полный анализ и подключиться к работе, - высказался Игорь Марковец.
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина в ответ заявила, что работа ведётся, но нужно активнее привлекать местные власти.
- Безопасность детей – это приоритет в моей работе и в работе других органов. Мы готовы учить детей и информировать их. Органы местного самоуправления включили мероприятия по безопасности детей, в том числе, на дороге. Я сама, когда выезжаю в образовательные организации, обращаю внимание на подходы детей, и обращаюсь в ГИБДД, чтобы провели обследования. Мы видим, конечно, что ДТП практически случаются через день. Органам местного самоуправления, которые отвечают за реализацию этих полномочий, надо совместно с ГИБДД проехаться и обследовать. К сожалению, при всём желании, я одна не смогу это осилить. Мы работаем по обращениям, заставляем и добиваемся. Детей мы тоже привлекаем, чтобы они наносили знаки, привлекающие внимание к пешеходному переходу. Тут ответственность муниципалитета. При наступлении сезона нужно всё это обследовать, но мы готовы их поторопить, - сообщила Наталья Ганькина.
Заместитель председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев поддержал детского омбудсмена.
- Конечно, не всё в её силах. Народный Хурал, правительство, органы местного самоуправления, мэрия города обязательно должны поддерживать. Всё взвалить на одного человека просто нельзя. Мы вместе должны всё это делать. Но вы должны информировать, - добавил Доржиев.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Улан-Удэ девятилетнюю девочку сбили на «зебре». 21 апреля автобус сбил 15-летнюю девочку, наезд произошёл также на «зебре». В обоих случаях дорожная разметка, действительно, сильно стёрта.
В Бурятии предположили, что детей сбивают из-за стёршейся разметки
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На претензии по пешеходным переходам ответила детский омбудсмен Бурятии
Изменить закон Госдуме предлагает Забайкальский край
Планируется провести работу с крупными торговыми сетями по вопросу появления карточек с наименованием основных товаров на двух языках
Будет принято сразу несколько важных поправок
Алексей Цыденов прокомментировал слухи о якобы отмене всенародных губернаторских выборов
Инна Ивахинова оказалась единственным кандидатом на этот пост
Депутатов Народного Хурала призвали «нормально работать» и «не торопиться»
Школьник подарил мэру Улан-Удэ многоразовую табличку для совещаний
Недовольство высказали коммунисты
Игорь Бобков выразительно высказал своё мнение по поводу поправок в Конституцию Бурятии о главе
Приняты поправки в Конституцию Бурятии
Депутаты не проводили заседания в течение трёх месяцев
«Сижу вместе с вами и теряю своё драгоценное время», - возмутился Бобков
Вопрос кладбища в Клюевке не решается уже 10 лет
Бурятские депутаты почтили память Владимира Жириновского