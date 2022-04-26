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В Улан-Удэ девятилетнюю девочку сбили на «зебре»

В Улан-Удэ девятилетнюю девочку сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Школьница получила травмы

Днём 25 апреля в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка. На улице Чертенкова 43-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил девятилетнюю девочку. Произошло это на нерегулируемом пешеходном переходе.

- В результате ДТП школьница получила травмы. После осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка был зафиксирован 21 апреля. На улице Пищевая в Улан-Удэ автобус прямо на «зебре» сбил 15-летнюю девочку.

16 апреля в Заиграевском районе водитель «Хонды Аккорд» сбил девятилетнего мальчика
ДТП

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