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В Улан-Удэ автобус сбил девочку

В Улан-Удэ автобус сбил девочку
Происшествия, 
Наезд произошёл на «зебре»

Сегодня утром на улице Пищевая в Улан-Удэ автобус сбил 15-летнюю девочку. Наезд произошёл на «зебре».

- 53-летний водитель автомобиля «ПАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка 2006 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

На автобусе нанесена надпись «Дети». Однако в момент аварии детей он не перевозил, уточнили в Госавтоинспекции. Известно, что автобус приехал в Улан-Удэ из Забайкальского края.



Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка был зафиксирован 16 апреля в Заиграевском районе Бурятии. Водитель «Хонды Аккорд» сбил девятилетнего мальчика

Утром 18 апреля в пригороде Улан-Удэ мужчина, переходивший федеральную трассу в неположенном месте, попал под колёса фуры. Пешеход погиб на месте.


ДТП автобус

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