В Улан-Удэ автобус сбил девочку









Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка был зафиксирован 16 апреля в Заиграевском районе Бурятии. Водитель «Хонды Аккорд»



Утром 18 апреля в пригороде Улан-Удэ мужчина, переходивший федеральную трассу в неположенном месте,





Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка был зафиксирован 16 апреля в Заиграевском районе Бурятии. Водитель «Хонды Аккорд» сбил девятилетнего мальчика Утром 18 апреля в пригороде Улан-Удэ мужчина, переходивший федеральную трассу в неположенном месте, попал под колёса фуры . Пешеход погиб на месте.

Сегодня утром на улице Пищевая в Улан-Удэ автобус сбил 15-летнюю девочку. Наезд произошёл на «зебре».- 53-летний водитель автомобиля «ПАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка 2006 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.На автобусе нанесена надпись «Дети». Однако в момент аварии детей он не перевозил, уточнили в Госавтоинспекции. Известно, что автобус приехал в Улан-Удэ из Забайкальского края.