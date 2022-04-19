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Экс-замминистра строительства Бурятии освободили от наказания

Экс-замминистра строительства Бурятии освободили от наказания
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Застройщик Сергей Домшоев отправится в колонию

Сегодня Советский районный суд вынес приговор по громкому делу о сиротских домах. На скамье подсудимых оказались бывший заместитель министра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко, бывший глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов, двое бывших сотрудников районной администрации, а также бизнесмен-застройщик Сергей Домшоев.

Суд переквалифицировал деяние Рыбальченко, Дымбрылова и ещё одного бывшего сотрудника райадминистрации со статьи «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» на статью «Халатность, повлекшее причинение особо крупного ущерба».

- Рыбальченко был осуждён к штрафу в размере 350 тысяч рублей. Дымбрылов – к штрафу в 250 тысяч рублей. От наказания освобождены на основании статьи 78 Уголовного кодекса в связи с истечением срока давности уголовной ответственности, - сообщил источник «Байкал-Daily».

То же самое касается третьего фигуранта дела, ещё одного сотрудника районной администрации.

Бизнесмен Сергей Домшоев, организовавший строительство дефектных домов, признан виновным в мошенничестве. Он получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

В превышении должностных полномочий признан виновным ещё один бывший сотрудник администрации Иволгинского района. Он отправится в колонию общего режима на три года.

Иск о взыскании с Рыбальченко и Домшоева 200 миллионов рублей в счёт возмещения причинённого ущерба выделен для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Как сообщал «Байкал-Daily», Сергея Рыбальченко задержали в декабре 2018 года. Дело связана с домами для детей-сирот, которые построили в селе Сотниково, а торги проводило министерство строительство Бурятии. 

Однако большинство домов оказалось непригодным для проживания из-за нарушений, допущенных при их строительстве. Здесь покрылись гнилью входные двери и полы, стены пошли трещинами, возникла плесень, в домах было холодно. Несмотря на это, акты приёма домов были подписаны. Сироты долгое время мучились в своём жилье, многие в итоге попросту бросили свои квартиры. Позже всех проживавших там сирот признали потерпевшими по этому делу.

Рыбальченко почти год провёл в СИЗО

В конце 2020 года должность, которую занимал Сергей Рыбальченко (замминистра строительства – председатель комитета по развитию строительного комплекса) была упразднена. Ему предложили новую должность, но он отказался и госслужбу покинул. 

минстрой превышение должностных полномочий сироты

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