Приёмы проводятся два раза в год
16 марта начальник Бурятской таможни Игорь Кокорин проведёт личный приём граждан в приёмной президента РФ.
Подобные приёмы начальник Бурятской таможни проводит два раза в год.
По вопросам таможенного законодательства к начальнику таможни могут обратиться как граждане России, так и иностранцы, и лица без гражданства.
Приём будет проходить по предварительной записи. Обратиться следует по телефонам Бурятской таможни 8(3012) 28-90-28, 8(3012) 28-90-77.
Начальник Бурятской таможни проведёт приём граждан
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Приёмы проводятся два раза в год
Сергей Базаров трудился на этом посту более 14 лет
Члены российской делегации заявляют, что «стороны услышали друг друга»
Сельчанину своевременно не ответили на запрос
Рашия Алиева родилась в Бурятии, но практически всю жизнь живёт в Дагестане
Росавиация приняла ответные шаги на недружественные решения
Натия Зайкина начала исполнять руководящие обязанности с 8 февраля
Кандидатура того, кто претендует на место Аркадия Цыбикова, определена
Сайт не загружается с самого утра
Иван Калашников: «Принятое решение президентом совершенно обоснованное»
Блокировка, вероятно, связана с позицией чиновника по Украине
Ситуация немало рассмешила жителей Бурятии
Алексей Мишенин признан виновным по делу о крупном хищении
Выводятся из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО
Об этом объявил Владимир Зеленский