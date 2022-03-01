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Начальник Бурятской таможни проведёт приём граждан

Начальник Бурятской таможни проведёт приём граждан
Власть,  Фото:Бурятская таможня
Приёмы проводятся два раза в год

16 марта начальник Бурятской таможни Игорь Кокорин проведёт личный приём граждан в приёмной президента РФ.

Подобные приёмы начальник Бурятской таможни проводит два раза в год.

По вопросам таможенного законодательства к начальнику таможни могут обратиться как граждане России, так и иностранцы, и лица без гражданства.

Приём будет проходить по предварительной записи. Обратиться следует по телефонам Бурятской таможни 8(3012) 28-90-28, 8(3012) 28-90-77.
Таможня

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