Начальник Бурятской таможни проведёт приём граждан

Власть, Фото: Бурятская таможня

Приёмы проводятся два раза в год



16 марта начальник Бурятской таможни Игорь Кокорин проведёт личный приём граждан в приёмной президента РФ.



Подобные приёмы начальник Бурятской таможни проводит два раза в год.



По вопросам таможенного законодательства к начальнику таможни могут обратиться как граждане России, так и иностранцы, и лица без гражданства.



Приём будет проходить по предварительной записи. Обратиться следует по телефонам Бурятской таможни 8(3012) 28-90-28, 8(3012) 28-90-77.

