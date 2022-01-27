Заммэра Иркутского района задержали за крупную взятку

Задержанные отправлены в изолятор временного содержания



Заместитель мэра Иркутского района и начальник отдела капстроительства районной администрации задержаны за получение взятки в особо крупном размере, сообщает СУ СК России по Иркутской области.



- По версии следствия, в 2021 году заместитель мэра и начальник отдела капитального строительства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального образования из корыстной заинтересованности получили от генерального директора строительной организации взятку в сумме не менее 13 млн рублей. Взятка предназначалась за общее покровительство подрядчика при проведении подрядных работ, а также за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному муниципальному контракту, предметом которого является поставка и монтаж здания школы-детского сада в посёлке Большое Голоустное Иркутского района, - говорится в сообщении следственного управления.



Фигуранты уголовного дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.



По местам их проживания и на рабочих местах проведены обыски.



