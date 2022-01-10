 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 января

09 января

Популярное

Жители ещё одного микрорайона записали обращение к главе Бурятии

Жители ещё одного микрорайона записали обращение к главе Бурятии
Власть,  Фото:uu_news
Жители ещё одного посёлка в Улан-Удэ жалуются на проблемы с электричеством

Жители посёлка Забайкальский записали видеобращение к главе Бурятии из-за слабого напряжения в электросетях. Они заявили, что ухудшение подачи электричества произошло после декабрьской аварии на ТЭЦ-1. Обращение опубликовано в паблике uu_news.

- Просим обратить внимание Алексея Самбуевича на нашу проблему с напряжением электросетей. Посёлок «расстроился», а трансформаторы старые не выдерживают нагрузки, постоянные отключения света. Техника не работает, люди жалуются, что в сети напряжение 180В, утюг, пылесос вообще днём не работают, пожалуйста, просим вас принять меры, - обращаются жительницы Забайкальского.

Также, по словам местных жителей, происходят постоянные отключения электричества.

- Хочу обратиться к вам, Алексей Самбуевич. Помогите нам пожалуйста! – просят жители Забайкальского.

В комментариях люди подтверждают, что такая проблема в посёлке, действительно, существуют. Они сообщают, что порой напряжение в кварталах Забайкальского не превышает 167 вольт, и люди сидят в полумраке.

В пресс-службе «Россети Сибирь» в Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что подобные обращения участились после недавнего аналогичного видеообращения к главе от жителей Мелькомбината. 5 января жители улицы Залесная записали видео, где рассказали о том, как ежедневно проводят несколько часов без света, а Новый год встречали при свечах. Уже на следующий день, 6 января, на Мелькомбинат приехали глава республики Алексей Цыденов и мэр Игорь Шутенков. Тогда было принято решение о замене старого трансформатора. Увидев эту реакцию властей, жители других микрорайонов также активизировались со своими обращениями.

- Этот район (посёлок Забайкальский – ред.) не относится к проблемным. Просто жители начали использовать электричество на 40 процентов больше, установив электрокотлы и не уведомив РЭС, - прокомментировали в пресс-службе «Россети Сибирь» в Бурятии.

По словам специалиста, в Забайкальском постоянно проводится ремонт, но микрорайон расширяется, а потребление электричества (в том числе тот самый несанкционированный переход на электроотопление) растёт. С такой же проблемой сталкиваются и другие ДНТ и СНТ, которые появились на карте города в большом количестве.
электроснабжение электроэнергия глава Бурятии Алексей Цыденов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жалобу Баира Жамбалова рассмотрят в Кемерове
Жалобу Баира Жамбалова рассмотрят в Кемерове
Власть, 10.01.2022
Жалобы подали бывший вице-спикер Хурала и гособвинение  
Правительство России наградило грамотой экс-главу Бурятии
Правительство России наградило грамотой экс-главу Бурятии
Власть, 10.01.2022
Вячеслав Наговицын получил грамоту из рук премьер-министра
Глава Бурятии исполнил желание мальчика из Кяхты
Глава Бурятии исполнил желание мальчика из Кяхты
Власть, 10.01.2022
 Алексей Цыденов сводил в картинг-центр мальчика и его друзей 
Юрий Трутнев подарил юной калининградке путёвку в Бурятию
Юрий Трутнев подарил юной калининградке путёвку в Бурятию
Власть, 08.01.2022
Пятилетняя жительница Калининграда загадала на Новый год поездку на Байкал
Глава Бурятии встретился с улан-удэнцами, мучающимися в темноте
Глава Бурятии встретился с улан-удэнцами, мучающимися в темноте
Власть, 06.01.2022
Глава и мэр приехали к жителям Мелькомбината, которые записали днём ранее видеообращение
Бурятский министр опробовала тропу Победы
Бурятский министр опробовала тропу Победы
Власть, 03.01.2022
Новый маршрут находится в Аршанском лесничестве
Главе Бурятии на Новый год подарили семейную игру
Главе Бурятии на Новый год подарили семейную игру
Власть, 31.12.2021
Подарок главе сделала Ассоциация народов Бурятии
Улан-Удэ и Якутск вместе займутся собачьей проблемой
Улан-Удэ и Якутск вместе займутся собачьей проблемой
Власть, 30.12.2021
Мэр Улан-Удэ позвонил мэру Якутска в связи с гибелью женщины, которую загрызли собаки
Районную газету в Бурятии поздравил Владимир Жириновский
Районную газету в Бурятии поздравил Владимир Жириновский
Власть, 30.12.2021
Поздравление стало новогодним сюрпризом для сотрудников газеты
В Бурятии к дисциплинарной ответственности привлекли зампреда правительства
В Бурятии к дисциплинарной ответственности привлекли зампреда правительства
Власть, 30.12.2021
В течение года прокуратура республики выявляла факты конфликта интересов на службе
Путин призвал контролировать ситуацию в энергокомплексе Бурятии
Путин призвал контролировать ситуацию в энергокомплексе Бурятии
Власть, 30.12.2021
Президент России поднял вопрос об Улан-Удэ на совещании о прохождении отопительного сезона
Глава Бурятии сводит мальчика в картинг-центр
Глава Бурятии сводит мальчика в картинг-центр
Власть, 29.12.2021
Алексей Цыденов исполнит новогоднее желание 14-летнего воспитанника соцучреждения
Председатель Конституционного суда допустил возвращение смертной казни
Председатель Конституционного суда допустил возвращение смертной казни
Власть, 29.12.2021
Мораторий на смертную казнь в РФ действует с момента, как страна вступила в Совет Европы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^