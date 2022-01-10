Жители ещё одного микрорайона записали обращение к главе Бурятии

Жители ещё одного посёлка в Улан-Удэ жалуются на проблемы с электричеством
Жители посёлка Забайкальский записали видеобращение к главе Бурятии из-за слабого напряжения в электросетях. Они заявили, что ухудшение подачи электричества произошло после декабрьской аварии на ТЭЦ-1. Обращение опубликовано в паблике uu_news.
- Просим обратить внимание Алексея Самбуевича на нашу проблему с напряжением электросетей. Посёлок «расстроился», а трансформаторы старые не выдерживают нагрузки, постоянные отключения света. Техника не работает, люди жалуются, что в сети напряжение 180В, утюг, пылесос вообще днём не работают, пожалуйста, просим вас принять меры, - обращаются жительницы Забайкальского.
Также, по словам местных жителей, происходят постоянные отключения электричества.
- Хочу обратиться к вам, Алексей Самбуевич. Помогите нам пожалуйста! – просят жители Забайкальского.
В комментариях люди подтверждают, что такая проблема в посёлке, действительно, существуют. Они сообщают, что порой напряжение в кварталах Забайкальского не превышает 167 вольт, и люди сидят в полумраке.
В пресс-службе «Россети Сибирь» в Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что подобные обращения участились после недавнего аналогичного видеообращения к главе от жителей Мелькомбината. 5 января жители улицы Залесная записали видео, где рассказали о том, как ежедневно проводят несколько часов без света, а Новый год встречали при свечах. Уже на следующий день, 6 января, на Мелькомбинат приехали глава республики Алексей Цыденов и мэр Игорь Шутенков. Тогда было принято решение о замене старого трансформатора. Увидев эту реакцию властей, жители других микрорайонов также активизировались со своими обращениями.
- Этот район (посёлок Забайкальский – ред.) не относится к проблемным. Просто жители начали использовать электричество на 40 процентов больше, установив электрокотлы и не уведомив РЭС, - прокомментировали в пресс-службе «Россети Сибирь» в Бурятии.
По словам специалиста, в Забайкальском постоянно проводится ремонт, но микрорайон расширяется, а потребление электричества (в том числе тот самый несанкционированный переход на электроотопление) растёт. С такой же проблемой сталкиваются и другие ДНТ и СНТ, которые появились на карте города в большом количестве.
Жители ещё одного микрорайона записали обращение к главе Бурятии
Власть, Фото:
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