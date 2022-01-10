Жалобу Баира Жамбалова рассмотрят в Кемерове

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в городе Кемерово рассмотрит дело бывшего вице-спикера Народного Хурала Бурятии Баира Жамбалова. Заседание назначено на 26 января.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бар Жамбалов не признал своей вины в ДТП, в котором погибла 17-летняя студентка Галина. Районный суд признал его виновным и назначил 6 лет 1 месяц колонии-поселения. Бывший высокопоставленный чиновник посчитал приговор слишком суровым и сперва обжаловал решение в Верховном суде Бурятии. Там решение райсуда было оставлено без изменения.
Вместе с тем, жалобу в Восьмой кассационный суд также подало гособвинение в лице первого заместителя прокурора Бурятии Алексея Шевченко. Гособвинение считает назначенное наказание чрезмерно мягким.
Напомним, ДТП случилось 5 января 2020 года в Прибайкальском районе. Галина возвращалась с учёбы домой. Девушка вышла из маршрутного автобуса и тут же была сбита внедорожником «Тойота Лэнд Крузер Прадо», принадлежащий родственнику Жамбалова. Водитель с места ДТП скрылся, но затем вернулся на место происшествия.
Сначала сам Жамбалов заявлял, что он с другом-предпринимателем поменялся машинами, а сам ехал в автомобиле приятеля. Однако следствию удалось доказать, что за рулём находился именно Баир Жамбалов.
26 мая 2021 года суд вынес решение по этому громкому скандальному делу. Осенью возбудили уголовные дела на свидетелей по этому делу, их подозревают в даче ложных показаний.