Президент России поднял вопрос об Улан-Удэ на совещании о прохождении отопительного сезона
Президент Владимир Путин попросил федеральные власти держать под контролем ситуацию в энергетическом комплексе Бурятии, где недавно произошла серьёзная авария. Об этом он сказал на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона, сообщает РИА Новости.
- Я знаю, что руководство региона и соответствующие компании прилагают все необходимые усилия для ликвидации последствий аварии. Вместе с тем очевидно, что этот вопрос должен быть на постоянном контроле и со стороны федеральных властей. Просил бы доложить, какие меры для помощи Бурятии предприняты и что планируется делать в дальнейшем, - сказал Путин.
Вопрос об аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ удалось задать бурятской журналистке Баярме Раднаевой на пресс-конференции Путина 23 декабря. Тогда он пообещал лично разобраться с ситуацией.
Ночью 23 декабря на ТЭЦ-1 произошло задымление из-за возгорания электрической проводки. Из-за пожара были отключены четыре котла из семи. Из-за аварии в столице Бурятии был введён режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа ряда детских садов. Во многих домах исчезла горячая вода, а батареи остыли. Отключение коснулось жителей всех трёх районов, ведь ТЭЦ-1 обеспечивает теплом Железнодорожный, Советский и часть Октябрьского.
Главной задачей было не допустить разморозки систем теплоснабжения всего города, что могло привести к настоящей катастрофе на фоне 30-градусных морозов.
25 декабря режим ЧС был понижен до муниципального уровня. 27 декабря оперштаб по ликвидации последствий аварии сообщил, что все жилые дома и соцучреждения Улан-Удэ полностью подключены к тепло- и горячему водоснабжению. 28 декабря режим ЧС был снят полностью.
Глава Бурятии Алексей Цыденов (срочно прервавший из-за ЧС командировку в Сирию и прилетевший в городе) оценил, что аварию удалось пройти с минимумом возможных последствий.
Путин призвал контролировать ситуацию в энергокомплексе Бурятии
Власть, Фото:
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