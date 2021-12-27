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Горячая вода вернётся ко всем улан-удэнцам сегодня

Горячая вода вернётся ко всем улан-удэнцам сегодня
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии сообщил о ходе восстановительных работ на ТЭЦ-1

Восстановительные работы после аварии на ТЭЦ-1, произошедшей в ночь на 23 декабря, входят в завершающую стадию. Сегодня во все попавшие под отключение дома должна вернуться горячая вода. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Началась последняя рабочая неделя перед праздниками! Пусть она пройдет без происшествий, чтобы все жители нашей таежной, озерной, степной встретили Новый год без проблем и с хорошим настроением! По ТЭЦ-1 вошли в рабочий режим. Все дома, сады, школы, больницы и другие соцобъекты уже полностью выведены на полное теплоснабжение. А также уже сегодня будет полностью восстановлено горячее водоснабжение всех потребителей, - написал глава Бурятии.

По его словам, аварию прошли с минимумом возможных последствий.

Алексей Цыденов поблагодарил всех, кто занимался восстановительными работами, а также жителей – за терпение и понимание.

- К сожалению, проблемы с тепло- и электроснабжением были не только в Улан-Удэ, но и в других районах. В меньших масштабах, но всё-таки. Это и Иволгинский район, и Северо- Байкальский, Кяхтинский, Заиграевский, Тарбагатайский. Но везде всё быстро восстанавливалось. Задержки были по Сотниково и Тапхару, но там тоже уже все меры приняты. В общем, контролируем ситуацию и готовимся к праздникам! Всех с наступающим Новым годом, тепла и света в домах! – заключил Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 произошёл пожар, вызвавший отключение четырёх котлов из семи. В результате аварии в разгар морозов было ограничено теплоснабжение и отключена горячая вода – под отключение попали почти тысяча домов, а также соцобъектов. Ряд детсадов временно закрылся, также выходной дали работникам бюджетной сферы. Сразу же был введён режим ЧС регионального уровня, который в субботу был заменён на режим ЧС муниципального уровня. 25 декабря в Улан-Удэ из-за аварии прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько.
горячее водоснабжение

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