Горячая вода вернётся ко всем улан-удэнцам сегодня

Глава Бурятии сообщил о ходе восстановительных работ на ТЭЦ-1
Восстановительные работы после аварии на ТЭЦ-1, произошедшей в ночь на 23 декабря, входят в завершающую стадию. Сегодня во все попавшие под отключение дома должна вернуться горячая вода. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Началась последняя рабочая неделя перед праздниками! Пусть она пройдет без происшествий, чтобы все жители нашей таежной, озерной, степной встретили Новый год без проблем и с хорошим настроением! По ТЭЦ-1 вошли в рабочий режим. Все дома, сады, школы, больницы и другие соцобъекты уже полностью выведены на полное теплоснабжение. А также уже сегодня будет полностью восстановлено горячее водоснабжение всех потребителей, - написал глава Бурятии.
По его словам, аварию прошли с минимумом возможных последствий.
Алексей Цыденов поблагодарил всех, кто занимался восстановительными работами, а также жителей – за терпение и понимание.
- К сожалению, проблемы с тепло- и электроснабжением были не только в Улан-Удэ, но и в других районах. В меньших масштабах, но всё-таки. Это и Иволгинский район, и Северо- Байкальский, Кяхтинский, Заиграевский, Тарбагатайский. Но везде всё быстро восстанавливалось. Задержки были по Сотниково и Тапхару, но там тоже уже все меры приняты. В общем, контролируем ситуацию и готовимся к праздникам! Всех с наступающим Новым годом, тепла и света в домах! – заключил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 произошёл пожар, вызвавший отключение четырёх котлов из семи. В результате аварии в разгар морозов было ограничено теплоснабжение и отключена горячая вода – под отключение попали почти тысяча домов, а также соцобъектов. Ряд детсадов временно закрылся, также выходной дали работникам бюджетной сферы. Сразу же был введён режим ЧС регионального уровня, который в субботу был заменён на режим ЧС муниципального уровня. 25 декабря в Улан-Удэ из-за аварии прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько.
Горячая вода вернётся ко всем улан-удэнцам сегодня
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Глава Бурятии сообщил о ходе восстановительных работ на ТЭЦ-1
Потерпевшие скончались в больнице
Без горячей воды остаются ещё 180 домов
Мужчина работал и получал поддержку от государства
В республике переменная облачность
Оригинальные изделия бурятских мастеров оценили москвички
Его рекомендуют есть в морозные дни
Возбуждено уголовное дело
Александр Васильев рекомендует сеть подержанной одежды
Книга издана к 60-летию бурятского республиканского хореографического колледжа
Они поборются за звание «Лучшая группа»
Выставка-ярмарка унтов и валенок собрала почти 40 участников
Часть города получит горячую воду только 27 декабря
Мужчина пытался скрыться с другом на машине, однако при развороте врезался в авто лесничих
Коронавирус выявили ещё у 187 человек