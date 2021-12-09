Школьники жаловались на холодные и жирные блюда
К уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратились родители детей Таксимовской средней общеобразовательной школы № 3. Они заявили о некачественном школьном питании. Обращение подкреплялось фотографиями блюд из школьной столовой.
К проведению проверки привлекли специалистов республиканского министерства образования и районной администрации.
Среди учащихся провели анкетирование, которое показало, что только 18 % нравится питание в школе, 51% - нравится иногда, 25 % - не нравится. По мнению учащихся имеют место случаи подачи холодных, пересоленых, жирных блюд, наличие посторонних предметов в приготовленной пище.
- По результатам проверки директору школы рекомендовано усилить контроль за организацией и качеством питания в школьной столовой, провести работу по улучшению качества блюд и их разнообразию, привлекать родителей к проведению контрольных мероприятий и доводить до взрослых их результаты. Вопрос качества школьного питания взят на контроль районного управления образования, - написала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.
После вмешательства детского омбудсмена вопрос по организации качественного питания в школе был решён. Это подтверждают поступившие в её адрес от родителей фотографии блюд из школьной столовой, пояснила Ганькина.
По вопросам питания школьников в республике действуют «горячие линии»: министерство образования и науки республики 55-12-93, 45-40-71; Роспотребнадзор 41-02-88; уполномоченный по правам ребёнка в республике 21-28-78; ОНФ по Бурятии 21-24-42.
Детский омбудсмен Бурятии проверила жалобы на невкусную еду
Власть, Фото:
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