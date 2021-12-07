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Валерий Амагыров назначен замминистра здравоохранения Бурятии

Валерий Амагыров назначен замминистра здравоохранения Бурятии
Власть,  Фото:сайт правительства РБ, egov-buryatia.ru
Амагыров больше 10 лет возглавлял БСМП

Известный в Бурятии врач 58-летний Валерий Амагыров официально назначен заместителем министра здравоохранения. Постановление об этом подписал 7 декабря исполняющий обязанности председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин.

«Назначить Амагырова Валерия Павловича на должность заместителя министра здравоохранения Республики Бурятия - председателя комитета финансовой и организационно-правовой работы. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», - говорится в постановлении.

Валерий Павлович Амагыров родился 27 апреля 1963 года в селе Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии. В 1985 году окончил лечебный факультет Читинского государственного медицинского института, в 2007 году – Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 1985 году в качестве врача-интерна. С октября 1998-го - главный врач РК «Здоровье». В 2002-2014 годах - главный врач БСМП.

С 2015 года - заместитель главного врача по взаимодействию с муниципальными органами исполнительной власти и городских советов депутатов ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики».

С марта 2021 года временно исполнял обязанности главного врача Петропавловской центральной районной больницы.

Депутат Улан-Удэнского горсовета четырёх созывов. В связи с назначением в минздрав кресло депутата горсовета он освободит досрочно.

Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Бурятии. Отличник здравоохранения РФ.



назначение минздрав

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