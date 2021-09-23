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Суд займётся ситуацией с увольнением экс-министра образования Бурятии

Суд займётся ситуацией с увольнением экс-министра образования Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Иск в суд подала прокурор Бурятии

Прокурор Бурятии Галина Ковалёва обратилась в суд с иском к главе Бурятии Алексею Цыденову. Прокуратура требует признать незаконным его указ об увольнении министра образования и науки Бурятии Баира Жалсанова по собственному желанию, сообщил сегодня Telegram-канал «Горная Бурятия».

В пресс-службе прокуратуры Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили эту информацию.

- Иск был подан в Советский районный суд 18 августа, - сообщили в прокуратуре.

Галина Ковалёва требует изменить формулировку увольнения Баира Жалсанова на утрату доверия с включением экс-чиновника на пять лет в реестр лиц, утративших доверие. Если иск будет удовлетворён, то бывший министр не сможет занимать государственные и муниципальные должности и должности государственной и муниципальной службы в течение пяти лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Жалсанов официально покинул пост министра образования и науки Бурятии летом 2021 года

Он пытался уйти в отставку ещё в начале апреля. Жалсанов подал на имя главы Бурятии прошение об увольнении по собственному желанию. Произошло это после обысков в минобрнауки и комитете по образованию администрации Улан-Удэ. 

Однако тогда глава Бурятии Алексей Цыденов наложил резолюцию на прошение Жалсанова. Глава отправил министра только в отпуск без содержания до выяснения ситуации. Решение Алексей Цыденов объяснил отсутствием на тот момент официальной информации по делу.

Жалсанов возглавлял минобрнауки Бурятии почти четыре года.

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