Иск в суд подала прокурор Бурятии
Прокурор Бурятии Галина Ковалёва обратилась в суд с иском к главе Бурятии Алексею Цыденову. Прокуратура требует признать незаконным его указ об увольнении министра образования и науки Бурятии Баира Жалсанова по собственному желанию, сообщил сегодня Telegram-канал «Горная Бурятия».
В пресс-службе прокуратуры Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили эту информацию.
- Иск был подан в Советский районный суд 18 августа, - сообщили в прокуратуре.
Галина Ковалёва требует изменить формулировку увольнения Баира Жалсанова на утрату доверия с включением экс-чиновника на пять лет в реестр лиц, утративших доверие. Если иск будет удовлетворён, то бывший министр не сможет занимать государственные и муниципальные должности и должности государственной и муниципальной службы в течение пяти лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Жалсанов официально покинул пост министра образования и науки Бурятии летом 2021 года.
Он пытался уйти в отставку ещё в начале апреля. Жалсанов подал на имя главы Бурятии прошение об увольнении по собственному желанию. Произошло это после обысков в минобрнауки и комитете по образованию администрации Улан-Удэ.
Однако тогда глава Бурятии Алексей Цыденов наложил резолюцию на прошение Жалсанова. Глава отправил министра только в отпуск без содержания до выяснения ситуации. Решение Алексей Цыденов объяснил отсутствием на тот момент официальной информации по делу.
Жалсанов возглавлял минобрнауки Бурятии почти четыре года.
Суд займётся ситуацией с увольнением экс-министра образования Бурятии
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нужна предварительная запись
Стало известно, когда Дамдинцурунов официально перестанет быть министром
Алексей Цыденов сообщил, что наказы будут отработаны
Бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в получении взятки от своего же заместителя
Возбуждено 125 уголовных дел
Стало понятно, почему депутаты 22 сентября отказались исключать из горсовета подследственного Жаргала Цыбикова
Депутаты горсовета пошли наперекор прокуратуре
Подрядчику из бюджета незаконно переплатили более 6,5 миллионов
Приговорённый к колонии-поселению Жамбалов пообещал «работать с земляками»
В центре внимания вновь оказалась администрация Заиграевского района
Помогло лишь обращение в прокуратуру
Апелляции по делу бывшего вице-спикера Народного Хурала рассмотрел Верховный суд Бурятии
Приём состоится по предварительной записи
Алексей Цыденов провёл онлайн-встречу с жителями пяти подтопленных районов и Улан-Удэ
Десятки мобильных групп продолжают проверять организации и общественный транспорт