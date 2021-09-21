Пострадавшие от паводков жители пожаловались главе Бурятии на волокиту

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов провёл онлайн-встречу с жителями пяти подтопленных районов и Улан-Удэ



20 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов провёл онлайн-встречу с жителями республики, пострадавшими от паводков. Во встрече приняли участие жители шести муниципалитетов: Иволгинского, Кяхтинского, Тарбагатайского, Селенгинского, Кабанского районов и Улан-Удэ. Основной темой обсуждения стали выплаты для пострадавших, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Как сообщил руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев, по состоянию на 20 сентября администрациям районов, пострадавших от подтоплений, на проведение аварийно-восстановительных работ выделено 32,3 млн. рублей. На оказание 2660 пострадавшим выделено 53,8 млн. рублей. Индивидуальные предприниматели республики безвозмездно заготовили 485 куб. метров дров для тех, кто потерял дрова в результате паводка. Закуплено 40 тепловых пушек для просушки домов.



- В настоящее время работы проводятся в Кяхтинском районе, этот район подтопило в республики в августе. Работы усложняются тем фактом, что в некоторых домах вода всё ещё сохраняется. Силами пожарно-спасательных формирований проводится работа по откачке воды с подтопленных территорий с применением пожарных насосных станций. Спасатели оказывают помощь в перевозке людей, а также детей в учебные заведения. Спасатели совместно с волонтёрами проводят подворовые обходы домов, осуществляют доставку личных вещей, подвоз питьевой воды, продуктов питания и предметов первой необходимости. Сотрудниками лесхозов осуществляется доставка дров пострадавшим гражданам. Выплаты находятся на контроле глав районных администраций, - сообщил Сергей Борошноев.



Вместе с тем, жители посёлка Наушки и Хоронхой Кяхтинского района обратились к главе Бурятии с жалобами на бюрократическую волокиту, долгое составление актов на выплаты пострадавшим от подтоплений. Алексей Цыденов поручил руководству республиканского агентства ГО и ЧС посетить посёлки Наушки и Хоронхой для решения ситуации. Руководству района поручено публиковать списки получателей и информировать всех подавших документы о стадии рассмотрения заявления.



- Обращаюсь к жителям Наушки, к вам приедет руководитель ГО и ЧС, собирайтесь завтра у главы поселения. Вопросов много, необходимо решить вопросы с документами от населения очень оперативно, посмотреть что заактировано, что нет, у кого на что есть документы, у кого нет. Прошу список тех, кто попал в третий транш на оплату, их имена и фамилии посписочно все сверить, чтобы этот список по видам платежей весь ушёл на оплату. И эту информацию нужно опубликовывать. До людей доведите, какие документы собраны, у людей должна быть ясность, - поручил глава Бурятии.



Много вопросов у участников онлайн-встречи было по дорогам в СНТ и ДНТ. Одна из жительниц пригорода Улан-Удэ рассказала, что на сегодняшний день в СНТ «Родник» остаётся затопленной дорога. Глава Иволгинского района Виктор Очиров, в свою очередь, рассказал, что работы по отсыпке дорог продолжаются согласно графику.



- По графику мы идём, сейчас доделаем на конечной остановке 4 маршрута и дойдём до этой улицы. Сейчас нам важно восстановить дорогу для маршрута, - пояснил Виктор Очиров.



- Я бы хотел пояснить, что ДНТ, СНТ - это частная территория, чтобы вы понимали. Туда заходить мы не можем: ни дороги делать, ни электросети. В рамках только ЧС мы можем заходить и что-то делать, устранять последствия и так далее. Потому что это частное, это товарищества, что садовые, что дачные. И в связи с этим очень много проблем возникает на самом деле. Хочешь помочь, но не везде это возможно. Но, безусловно, все возможные пути здесь прорабатываем, и аварийно-восстановительные работы проводим, - добавил Алексей Цыденов.



Также глава республики поручил минтрансу Бурятии оказывать оперативное содействие районам по приведению размытых дорог в нормативное состояние.

