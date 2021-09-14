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В пригороде Улан-Удэ планируют раздробить большие сёла

В пригороде Улан-Удэ планируют раздробить большие сёла
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Изменения анонсировал глава Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил об изменении территориального деления сельских поселений в Иволгинском районе. В пресс-службе правительства республики сообщили, что к Алексею Цыденову обратились жители района с просьбой выделить отдельные сельские поселения в границах больших сёл.

- На сегодняшний день у нас шесть поселений в Иволгинском районе. Но в этих поселениях огромные сёла. Взять, к примеру, Гурульбинское и Поселье. Население большое и продолжает расти, где-то за пять тысяч уже. Можно ли в отдельное поселение их выделить? - спросила жительница Иволгинского района Елена Данзанова.

- По выделению отдельных поселений принципиальное решение есть, что будем создавать отдельные поселения, отдельные администрации, ситуация до этого дозрела, - ответил Алексей Цыденов.

глава Бурятии Алексей Цыденов Иволгинский район

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