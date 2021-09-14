В Бурятии может вырасти число вице-спикеров Народного Хурала

Готовятся поправки в Конституцию Бурятии
В Бурятии может вырасти количество заместителей председателя Народного Хурала. Сейчас их два: в настоящее время должности вице-спикеров занимают Цырен Доржиев и Татьяна Мантатова.
Однако Народный Хурал готовит поправки в Конституцию Бурятии. В пресс-службе парламента сообщили, что вопрос вынесут на сессию, которая состоится 27 сентября. Законопроект подготовила группа депутатов во исполнение федерального закона о поправке к Конституции РФ.
В том числе в предлагаемых поправках есть та, что касается структуры Народного Хурала.
- В отношении структуры республиканского парламента статью 81 Конституции Бурятии предлагается дополнить частью 5, установив право Народного Хурала в начале созыва самостоятельно определять количество заместителей председателя Народного Хурала, - говорится в сообщении парламента.
Иными словами, депутаты сами будут решать, нужно ли им больше вице-спикеров с высокооплачиваемой зарплатой. Теоретически, конечно, депутаты смогут также и сократить число вице-спикеров с двух до одного, однако подобный вопрос никогда ранее не ставили.
Как сообщал «Байкал-Daily», уже много лет в вялотекущем режиме обсуждается вопрос сокращения числа самих депутатов Народного Хурала. Сейчас их 66. В 2016 году даже был подготовлен законопроект о сокращении депутатов до 44-х. Проект закона внёс Александр Стопичев, возглавлявший тогда в Хурале комитет по соцполитике. На словах депутаты его тогда поддержали, однако затем передумали, и часть из них отозвали свои подписи под законопроектом. Проект закона стал неправомочным, и на сессию его так и не вынесли.
Весной 2020-го вновь обсуждалась очередная попытка сокращения Хурала – с 66-ти до 45-ти депутатов. Однако реальных подвижек (по крайней мере, в общественном пространстве) более не было замечено.
Зимой 2021-го в Народный Хурал внесли законопроект о сокращении не числа депутатов, а госдолжностей. Предлагалось объединить должности двух заместителей председателя парламента с двумя должностями, которые сейчас занимают другие люди. Один вице-спикер, согласно задумке, должен был стать также руководителем аппарата Народного Хурала, а другой вице-спикер возглавить бюджетный комитет. Однако и с этим законопроектом произошла заминка, он был в итоге отправлен на доработку.
В Бурятии может вырасти число вице-спикеров Народного Хурала
Власть, Фото:
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