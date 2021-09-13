Заместителю министра строительства пригрозили ответственностью за угрозу срыва отопительного сезона
Прокуратура Бурятии проанализировала готовность муниципальных образований к предстоящему отопительному сезону.
По результатам проверки установлено, что коммунальные предприятия Муйского и Тункинского районов ещё не получили разрешения на допуск котельных в эксплуатацию. Это может создать угрозу для жизни и здоровья граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В связи с возможным невыполнением плановых мероприятий по вводу котельных в эксплуатацию заместитель прокурора республики объявил предостережения о недопустимости нарушения закона заместителям глав Муйского и Тункинского районов, а также заместителю министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики.
- Должностным лицам разъяснено, что в случае наступления тяжких последствий они могут быть привлечены к уголовной ответственности за ненадлежащую подготовку к отопительному сезону по статье 293 Уголовного кодекса «Халатность», - уточнили в прокуратуре.
В двух районах Бурятии возникли сложности с подготовкой к зиме
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 13.09.2021
Директор муниципального предприятия оказался учредителем коммерческой фирмы
Власть, 13.09.2021
Заместителю министра строительства пригрозили ответственностью за угрозу срыва отопительного сезона
Власть, 12.09.2021
Помощник министра внутренних дел РФ ознакомился с оперативной обстановкой в республике
Кроме того, депутаты разработают законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами
В столицу Бурятии приехали депутаты райсоветов
Девочка вынуждена добираться до школы на инвалидной коляске
Сейчас Алексей Цыденов соблюдает домашнюю самоизоляцию
В воскресенье у Алексея Цыденова «сокращённый» 10-часовой рабочий день
Дмитрия Пескова наградили орденом «Полярная звезда»
Новый руководитель назначен 8 сентября
Сергей Умнов провёл совещание в управлении МВД
В КСК поэтапно провели реконструкцию и переоснастили спортивный зал
Врио главы назначили на внеочередной сессии райсовета
Власть, 08.09.2021
Алексей Цыденов отметил, что «яркая жизнь Евгения Зиничева станет примером для нового поколения спасателей»
Власть, 08.09.2021
Евгений Зиничев погиб на учениях