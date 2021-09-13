В двух районах Бурятии возникли сложности с подготовкой к зиме

Заместителю министра строительства пригрозили ответственностью за угрозу срыва отопительного сезона



Прокуратура Бурятии проанализировала готовность муниципальных образований к предстоящему отопительному сезону.



По результатам проверки установлено, что коммунальные предприятия Муйского и Тункинского районов ещё не получили разрешения на допуск котельных в эксплуатацию. Это может создать угрозу для жизни и здоровья граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В связи с возможным невыполнением плановых мероприятий по вводу котельных в эксплуатацию заместитель прокурора республики объявил предостережения о недопустимости нарушения закона заместителям глав Муйского и Тункинского районов, а также заместителю министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики.



- Должностным лицам разъяснено, что в случае наступления тяжких последствий они могут быть привлечены к уголовной ответственности за ненадлежащую подготовку к отопительному сезону по статье 293 Уголовного кодекса «Халатность», - уточнили в прокуратуре.

