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В двух районах Бурятии возникли сложности с подготовкой к зиме

В двух районах Бурятии возникли сложности с подготовкой к зиме
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Заместителю министра строительства пригрозили ответственностью за угрозу срыва отопительного сезона

Прокуратура Бурятии проанализировала готовность муниципальных образований к предстоящему отопительному сезону.

По результатам проверки установлено, что коммунальные предприятия Муйского и Тункинского районов ещё не получили разрешения на допуск котельных в эксплуатацию. Это может создать угрозу для жизни и здоровья граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В связи с возможным невыполнением плановых мероприятий по вводу котельных в эксплуатацию заместитель прокурора республики объявил предостережения о недопустимости нарушения закона заместителям глав Муйского и Тункинского районов, а также заместителю министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики.

- Должностным лицам разъяснено, что в случае наступления тяжких последствий они могут быть привлечены к уголовной ответственности за ненадлежащую подготовку к отопительному сезону по статье 293 Уголовного кодекса «Халатность», - уточнили в прокуратуре. 
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