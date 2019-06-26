Утверждена комиссия, которая отберёт кандидатов в главы Тарбагатайского района по конкурсу
Тарбагатайский район Бурятии присоединится к тем районам, что уже отказались от всенародных выборов главы. Следующего главу назначат по конкурсу. Желающие подадут заявки, кандидатов заслушает конкурсная комиссия и выберет двух финалистов. Райсовет депутатов выберет из двух человек того, кто возглавит район.
24 июня глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о конкурсной комиссии. В неё вошли пять человек. Это замруководителя администрации главы Бурятии по вопросам территориального развития Виктор Аюшеев, заместитель председателя – начальник отдела комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы Доржи Бадмацыренов, первый замминистра транспорта Алексей Назимов, замминистра экономики Владимир Смолин, депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарёв.
Нынешний глава Тарбагатайского района Виктор Максимов к власти пришёл в 2014 году. Тогда он победил на всенародных выборах бывшего главу района Алексея Трифонова.
Как сообщал «Байкал-Daily», закон, дающий муниципалитетам право самим решать: избирать своих глав на выборах или же назначать по конкурсу, был принят в Бурятии весной 2018 года. Единственное исключение в законе - Улан-Удэ, где мэра всегда, начиная с сентября 2019 года, будут избирать исключительно всенародным голосованием. От прямых выборов главы уже отказались Заиграевский район, Муйский, Северо-Байкальский, Хоринский, Курумканский районы. В мае на публичных слушаниях в Иволгинском районе большинство также проголосовало за выборы главы по конкурсу.
В Тарбагатайском районе Бурятии не будет всенародных выборов главы
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